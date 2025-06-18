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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2615
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.25 - 09:52
#7191
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Цитата:
111:
Здравствуйте, скажите пожалуйста, под какую категорию подпадают разговоры о сексуальности , если даже сейчас в школах учат ЭТОМУ?

В данном случае вы с оппонентом перешли на выяснение личных пристрастий в этой сфере. Модератор решил, что остальным пользователям это не интересно. Я с этим решением согласен.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27970
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.25 - 10:42
#7192
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Цитата:
Тимур Гафуров:
В данном случае вы с оппонентом перешли на выяснение личных пристрастий в этой сфере. Модератор решил, что остальным пользователям это не интересно. Я с этим решением согласен

То есть когда оппонент публично делится своими, как вы выразились, пристрастиями - то у вас это никаких вопросов не вызывает, так? И только когда его начинают в его же "пристрастия" носом тыкать - Робин Гуд спешит на помощь :lol:
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2615
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.25 - 10:50
#7193
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Цитата:
maxsaf:
То есть когда оппонент публично делится своими, как вы выразились, пристрастиями - то у вас это никаких вопросов не вызывает, так?

Цитата:
maxsaf:
И только когда его начинают в его же "пристрастия" носом тыкать - Робин Гуд спешит на помощь


В данном случае тыканье было обоюдным. И перешло уже в выяснение отношений.
Сексуальная сфера вполне допустима для обсуждения. Но при условии, что это обсуждение не перетекает в оскорбления. Что и было замечено модератором в данной переписке.

Поясняю не в первый раз.
1. Решение о том, были нарушены правила или нет, принимает модератор в рамках своей компетенции и понимания правил сайта.
2. Если вы не согласны с действиями или бездействием модератора, сообщайте администрации сайта. Желательно в л/с.
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