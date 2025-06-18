Re: Купальный сезон в Костанайской области начался с трагедий....

Отправлено: - 10:20

Куда только учителя смотрели?



А если серьёзно- не умею плавать, поэтому водоемы стороной обхожу. После того, как тонул. Ну его нафиг. Утонуть и в ложке можно. Не понимаю, как можно на пьяную голову в воду лезть? На "Слабо" что ли? Понимаю просто умыться-освежиться. Но чтоб с такими последствиями...