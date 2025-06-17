Re: Плата за проезд, ограждение и освещение - Как ремонтируют...

Отправлено: - 06:52

Цитата://участке автодороги «Костанай - Рудный - Денисовка - Комсомольское - Карабутак» 16 июня осмотрел аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.//



Обязательно ему нужно было там присутствовать или это ПИАР-АКЦИЯ ?



Тогда почему он не присутствует на строительстве придорожных туалетов- то же такая же ОСТРАЯ необходимость как и дороги.





Цитата://на котором идут ремонтные работы, до сих пор остаётся платным, несмотря на то, что убрать плату здесь обещали ещё в апреле.///



НИКТО и НИКОГДА не уберёт плату - это же БЕШЕННЫЕ халявные деньги- кто же в здравом уме откажется от этого- тем более когда ВСЕ и ВСЯ гос.органы НАСТРОЕНЫ на ШТРАФЫ- то есть элементарное пополнение бюджета- и на каждом совещании об этом говорят- ПОПОЛНЯТЬ, ПОПОЛНЯТЬ и ещё раз ПОПОЛНЯТЬ бюджет.



А, все эти разговоры- якобы на время ремонта не будут взимать плату- РАЗВОД для карапаим народа- создают видимость заботы о кошёльке пипла.