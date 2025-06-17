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Плата за проезд, ограждение и освещение - Как ремонтируют трассу Костанай–Рудный
Плата за проезд, ограждение и освещение - Как ремонтируют трассу Костанай–Рудный
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51969
Плата за проезд, ограждение и освещение - Как ремонтируют трассу Костанай–Рудный
Отправлено: 17.06.25 - 14:33
Средний ремонт выполняется одновременно с двух сторон автодороги - такого здесь не было более 30 лет. 16 июня аким Костанайской области поговорил на месте с заказчиком. подрядчиком и представителем технадзора.
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7
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.10.20
- Сообщений:
- 173
Re: Плата за проезд, ограждение и освещение - Как ремонтируют...
Отправлено: 17.06.25 - 14:33
Чтобы дорога была платной ее должен построить частник за свои деньги. А если ремонт оплачен бюджетом состоящим из налоговых отчислений граждан , а потом с них еще брать деньги за проезд по этой дороге, то это как минимум странно. Не говоря об отсутствии альтернативной дороги , которая вроде как бы и есть , но чтобы по ней доехать сколько лишних км надо намотать, около 100?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1653
Re: Плата за проезд, ограждение и освещение - Как ремонтируют...
Отправлено: 17.06.25 - 14:40
Цитата:
На 50 лет одиннадцать ложили, так же 6 и 5. Так то городская улица по ней фуры и грузовики не мотаются то и дело.
Цитата:
Гражданин "специалист", не двухполосная а с двумя проезжими частями. Вы там керны как берете, прошу пардону, пк 163+30 полоса 1, полоса 2? Или всё-таки право, лево?
нижнего крупнозернистого (6 см) и верхнего мелкозернистого (5 см).
На 50 лет одиннадцать ложили, так же 6 и 5. Так то городская улица по ней фуры и грузовики не мотаются то и дело.
Цитата:
Ерлан Брянов добавил: дорога «Костанай - Рудный» двухполосная
Гражданин "специалист", не двухполосная а с двумя проезжими частями. Вы там керны как берете, прошу пардону, пк 163+30 полоса 1, полоса 2? Или всё-таки право, лево?
Re: Плата за проезд, ограждение и освещение - Как ремонтируют...
Отправлено: 17.06.25 - 14:48
Цитата:
Не ищите логики)
Если директор казавтожола признает неправомерность, но (якобы) сделать ничего не может - то кто тогда может? Опять дискредитируют сами себя. "Деньги за такое брать нельзя, но вы пока платите" - это что за ноу-хау?
А вот вопрос к господину Горвату, если запрос рассмотрят (в чем большие сомнения), что будет с уже собранными средствами? Будет ли возврат?
71422:
Не ищите логики)
Если директор казавтожола признает неправомерность, но (якобы) сделать ничего не может - то кто тогда может? Опять дискредитируют сами себя. "Деньги за такое брать нельзя, но вы пока платите" - это что за ноу-хау?
А вот вопрос к господину Горвату, если запрос рассмотрят (в чем большие сомнения), что будет с уже собранными средствами? Будет ли возврат?
Re: Плата за проезд, ограждение и освещение - Как ремонтируют...
Отправлено: 17.06.25 - 14:52
Цитата:
А для чего на территории мясокомбината на КСК валяется гора бетонных, долговечных и не отслуживших свое опор? Их можно еще полвека эксплуатировать без опаски. Для чего опять раскачивать бюджет???
Проводятся конкурсные процедуры по закупу опор освещения.
А для чего на территории мясокомбината на КСК валяется гора бетонных, долговечных и не отслуживших свое опор? Их можно еще полвека эксплуатировать без опаски. Для чего опять раскачивать бюджет???
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 750
Re: Плата за проезд, ограждение и освещение - Как ремонтируют...
Отправлено: 17.06.25 - 15:08
пока эти чудики будут рассматривать вопрос по отмене платы, ремонт закончится. Не торопятся, потому что оно им и не надо. Помните как улицу Абая в одну ночь переименовали, а потом также лихо вернули на исходную. Тут они очень быстро приняли решение. Подхалимы.
Плата за проезд, ограждение и освещение - Как ремонтируют трассу Костанай–Рудный
Отправлено: 17.06.25 - 16:00
Цитата:
Не знаю, не знаю! Они служат долго пока их не демонтировали, а потом я бы их поостерегся во вторичную эксплуатацию пускать!
vofkakst:
гора бетонных, долговечных и не отслуживших свое опор?
гора бетонных, долговечных и не отслуживших свое опор?
Не знаю, не знаю! Они служат долго пока их не демонтировали, а потом я бы их поостерегся во вторичную эксплуатацию пускать!
А
(Журналисты)
- Регистрация:
- 14.08.20
- Сообщений:
- 28
Re: Плата за проезд, ограждение и освещение - Как ремонтируют...
Отправлено: 17.06.25 - 16:59
Цитата:
Гражданин "специалист", не двухполосная а с двумя проезжими частями. Вы там керны как берете, прошу пардону, пк 163+30 полоса 1, полоса 2? Или всё-таки право, лево?
Спасибо, исправили. Эксперт оговорился.
Карачун:
Гражданин "специалист", не двухполосная а с двумя проезжими частями. Вы там керны как берете, прошу пардону, пк 163+30 полоса 1, полоса 2? Или всё-таки право, лево?
Спасибо, исправили. Эксперт оговорился.
Плата за проезд, ограждение и освещение - Как ремонтируют трассу Костанай–Рудный
Отправлено: 17.06.25 - 17:16
Цитата:
Учитывая то, как в кОстанае устанавливают столбы - да, я бы тоже поостерегся. Что такое отвес или уровень они даже не догадываются...
saba:
я бы их поостерегся во вторичную эксплуатацию пускать!
я бы их поостерегся во вторичную эксплуатацию пускать!
Учитывая то, как в кОстанае устанавливают столбы - да, я бы тоже поостерегся. Что такое отвес или уровень они даже не догадываются...
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1431
Re: Плата за проезд, ограждение и освещение - Как ремонтируют...
Отправлено: 17.06.25 - 18:57
А какой смысл строить обьездную вокруг Рудного, если строится трасса от Астаны через Аркалык до какого то поселка мимо Костаная и Рудного, до пересечения с трассой Шымкент-Самара. Весь транзитный транспорт там пойдет, поскольку короче, а этот 17 км отрезок будет травой зарастать. Хотя с точки зрения денег, никакой аким от такого подряда не откажется добровольно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7604
Re: Плата за проезд, ограждение и освещение - Как ремонтируют...
Отправлено: 17.06.25 - 21:16
асса от Астаны через Аркалык до какого то поселка мимо Костаная и Рудного,
Видимо вы запутались, с аркалыка новая трасса уйдет на тургай и оттуда в иргиз
Видимо вы запутались, с аркалыка новая трасса уйдет на тургай и оттуда в иргиз
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8080
Re: Плата за проезд, ограждение и освещение - Как ремонтируют...
Отправлено: 18.06.25 - 06:52
Цитата://участке автодороги «Костанай - Рудный - Денисовка - Комсомольское - Карабутак» 16 июня осмотрел аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.//
Обязательно ему нужно было там присутствовать или это ПИАР-АКЦИЯ ?
Тогда почему он не присутствует на строительстве придорожных туалетов- то же такая же ОСТРАЯ необходимость как и дороги.
Цитата://на котором идут ремонтные работы, до сих пор остаётся платным, несмотря на то, что убрать плату здесь обещали ещё в апреле.///
НИКТО и НИКОГДА не уберёт плату - это же БЕШЕННЫЕ халявные деньги- кто же в здравом уме откажется от этого- тем более когда ВСЕ и ВСЯ гос.органы НАСТРОЕНЫ на ШТРАФЫ- то есть элементарное пополнение бюджета- и на каждом совещании об этом говорят- ПОПОЛНЯТЬ, ПОПОЛНЯТЬ и ещё раз ПОПОЛНЯТЬ бюджет.
А, все эти разговоры- якобы на время ремонта не будут взимать плату- РАЗВОД для карапаим народа- создают видимость заботы о кошёльке пипла.
Обязательно ему нужно было там присутствовать или это ПИАР-АКЦИЯ ?
Тогда почему он не присутствует на строительстве придорожных туалетов- то же такая же ОСТРАЯ необходимость как и дороги.
Цитата://на котором идут ремонтные работы, до сих пор остаётся платным, несмотря на то, что убрать плату здесь обещали ещё в апреле.///
НИКТО и НИКОГДА не уберёт плату - это же БЕШЕННЫЕ халявные деньги- кто же в здравом уме откажется от этого- тем более когда ВСЕ и ВСЯ гос.органы НАСТРОЕНЫ на ШТРАФЫ- то есть элементарное пополнение бюджета- и на каждом совещании об этом говорят- ПОПОЛНЯТЬ, ПОПОЛНЯТЬ и ещё раз ПОПОЛНЯТЬ бюджет.
А, все эти разговоры- якобы на время ремонта не будут взимать плату- РАЗВОД для карапаим народа- создают видимость заботы о кошёльке пипла.
Плата за проезд, ограждение и освещение - Как ремонтируют трассу Костанай–Рудный
Отправлено: 18.06.25 - 09:56
Цитата:
Их ещё построить не успели, а они уже воняют! Знаю, у нас тоже в процессе строительства ещё мимо дырки ходить начали! Негоже Акиму области ароматы нюхать!
[Исправлено: saba, 18.06.2025 - 10:57]
ACROS:
строительстве придорожных туалетов- то же такая же ОСТРАЯ
строительстве придорожных туалетов- то же такая же ОСТРАЯ
Их ещё построить не успели, а они уже воняют! Знаю, у нас тоже в процессе строительства ещё мимо дырки ходить начали! Негоже Акиму области ароматы нюхать!
[Исправлено: saba, 18.06.2025 - 10:57]
Плата за проезд, ограждение и освещение - Как ремонтируют трассу Костанай–Рудный
Отправлено: 18.06.25 - 09:59
Цитата:
Если все возмутятся, может и уберут! Налицо нарушение Законодательства РК! Двойное налогообложение!!!
ACROS:
НИКТО и НИКОГДА не уберёт плату - это
НИКТО и НИКОГДА не уберёт плату - это
Если все возмутятся, может и уберут! Налицо нарушение Законодательства РК! Двойное налогообложение!!!
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1653
Плата за проезд, ограждение и освещение - Как ремонтируют трассу Костанай–Рудный
Отправлено: 18.06.25 - 10:36
Цитата:
Согласен.
Не знаю как прочие люди реагируют но лично у меня такие руководители всегда вызывали отторжение и неприязнь. Дал задание, всё, иди, нечего тут лицом торговать с видом типа отличаешь хрен от трамвайной ручки. И рабочим и ИТРу спокойней будет работать. А вот эта показуха с плакатами на стендах это вообще моветон и колхоз. После такого спектакля два дня вместо нормальной работы идет обсуждение какой х.....й занято руководство. И это ничуть не повышает мотивацию хорошо выполнять свою работу, скорее напротив - вызывает жгучее желание послать всех на и в.
ACROS:
Обязательно ему нужно было там присутствовать или это ПИАР-АКЦИЯ ?
Обязательно ему нужно было там присутствовать или это ПИАР-АКЦИЯ ?
Согласен.
Не знаю как прочие люди реагируют но лично у меня такие руководители всегда вызывали отторжение и неприязнь. Дал задание, всё, иди, нечего тут лицом торговать с видом типа отличаешь хрен от трамвайной ручки. И рабочим и ИТРу спокойней будет работать. А вот эта показуха с плакатами на стендах это вообще моветон и колхоз. После такого спектакля два дня вместо нормальной работы идет обсуждение какой х.....й занято руководство. И это ничуть не повышает мотивацию хорошо выполнять свою работу, скорее напротив - вызывает жгучее желание послать всех на и в.
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