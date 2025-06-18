Re: В личных целях использовали служебные автомобили ветеринары...

Отправлено: - 09:06

Для чего именно руководящему составу гос учреждений служебный транспорт? Почему бы общественным не пользоваться? Узнали бы проблемы народа изнутри, так сказать. По городу можно и не на лексусе премиум-класса ездить. У нас же такие хорошие дороги! Налицо нецелевое использование бюджетных средств