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≡ Забирай свои игрушки и не писай в мой горшок
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51969
Забирай свои игрушки и не писай в мой горшок
Отправлено: 18.06.25 - 10:26
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Эх, как Касым-Жомарт Кемелевич пару лет тому назад на лихом коне с шашкой наголо накидал обещаний: сделаем газ в два раза дешевле (то есть, как было), создадим неконтролируемый фонд для больных детей с супердорогим лечением и каждому ребенку Казахстана, не достигшему 18-ти лет, по 100 долларов США ежегодно на личный счёт.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1439
Re: Забирай свои игрушки и не писай в мой горшок
Отправлено: 18.06.25 - 10:26
#1
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Да сразу было понятно, что 100$ это фикция. Красивое обещание. Пора привыкнуть. У нас так и цены сдерживают, и качество жизни вон как расбухло. На деле что имеем? Нефть и газ свои - дорожает. Хлеб свой - дорожает. Обещают деньги детям - ну обещают и все)
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