Отправлено: - 10:26

Эх, как Касым-Жомарт Кемелевич пару лет тому назад на лихом коне с шашкой наголо накидал обещаний: сделаем газ в два раза дешевле (то есть, как было), создадим неконтролируемый фонд для больных детей с супердорогим лечением и каждому ребенку Казахстана, не достигшему 18-ти лет, по 100 долларов США ежегодно на личный счёт.