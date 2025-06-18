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≡ В личных целях использовали служебные автомобили ветеринары Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51969
В личных целях использовали служебные автомобили ветеринары Костанайской области
Отправлено: 18.06.25 - 01:47
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Автомобили, предназначенные для работы, систематически использовались в личных целях — в вечернее время, а также в выходные и праздничные дни. Нарушения зафиксировали сразу в нескольких районах области.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
474
Re: В личных целях использовали служебные автомобили ветеринары...
Отправлено: 18.06.25 - 01:47
#1
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Лучше акимов районов, их заместителей, руководителей правоохранительных органов на уровне Хотя-бы района (начальник оп, прокурор района, судья, военком, начальник очс) взяли бы на карандаш, докопались до работяг, там машины используются по прямому назначению (у ветврачей) у вышеуказанных персонажей далеко не всегда
Профайл
v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1439
Re: В личных целях использовали служебные автомобили ветеринары...
Отправлено: 18.06.25 - 09:06
#2
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Для чего именно руководящему составу гос учреждений служебный транспорт? Почему бы общественным не пользоваться? Узнали бы проблемы народа изнутри, так сказать. По городу можно и не на лексусе премиум-класса ездить. У нас же такие хорошие дороги! Налицо нецелевое использование бюджетных средств
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8110
Re: В личных целях использовали служебные автомобили ветеринары...
Отправлено: 18.06.25 - 10:04
#3
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Ездил в детстве в деревню, там управляющий отделением мотороллер "Муравей" служебный и в хвост и в гриву эксплуатировал в личных целях! Во времена были ни стукачей, ни интернета, ни Антикора! Одно слово незабвенный СССР!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8110
Re: В личных целях использовали служебные автомобили ветеринары...
Отправлено: 18.06.25 - 10:04
#4
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Потом на пирожковоз его пересадили.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
796
Re: В личных целях использовали служебные автомобили ветеринары...
Отправлено: 18.06.25 - 10:17
#5
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Цитата:
vofkakst:
У нас же такие хорошие дороги!

хорошие ПЛАТНЫЕ дороги)
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1439
В личных целях использовали служебные автомобили ветеринары Костанайской области
Отправлено: 18.06.25 - 10:35
#6
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Цитата:
директор пляжа:
ПЛАТНЫЕ

Которые стали платными, не успев стать хорошими))))
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