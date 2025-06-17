Re: Плата за проезд, ограждение и освещение - Как ремонтируют...

Отправлено: - 14:33

Чтобы дорога была платной ее должен построить частник за свои деньги. А если ремонт оплачен бюджетом состоящим из налоговых отчислений граждан , а потом с них еще брать деньги за проезд по этой дороге, то это как минимум странно. Не говоря об отсутствии альтернативной дороги , которая вроде как бы и есть , но чтобы по ней доехать сколько лишних км надо намотать, около 100?