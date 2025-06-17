Отправлено: - 16:52

saba:

Я его и тогда не слушал и сейчас это как фон тех дней когда не было таких войн, может были незначительные конфликты и самое главное,я был на 21 год моложе!

[Исправлено: Kairat stayer, 17.06.2025 - 17:55]

Цитата:Но, в одном вопросе он оказался абсолютно прав, что в старушке Европе будет отмечаться естественная убыль коренного населения, с рабочими руками будут проблемы и мигранты подсобят, получается наши поуехавщие баклуши бьют, толком демографией не занимаютсяОтмечают, что в 2023 году в Германии было натурализовано (Натурализованные граждане - это лица, которые получили гражданство страны не по праву рождения, в результате определенного юридического процесса, называемого натурализацией. Проще говоря, это иностранцы, которые стали гражданами страны, в которой они не родились, после выполнения установленных законом требований) около 200 000 человек, что является рекордным показателем за более чем 20 лет. Среди натурализованных граждан преобладают сирийцы, украинцы, турки, иракцы, румыны и афганцы. Средний возраст натурализованных граждан составил 29,3 года, что значительно моложе населения в целом. Среди получивших гражданство 55 процентов - мужчины и 45 процентов - женщины. Их средний возраст составляет 29,3 года, в то время как средний возраст немцев - 44,3 года.Подробнее здесь: