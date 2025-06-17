saba: Неужели 2004 год? Пейджер, Жириновский пургу какую то гонит! Прямо :" Вспомни детство золотое" по Райкину!
Данные высказывания В.В.Жириновского в значительной степени, были провокационными и манипулятивными, рассчитанные на определённую аудиторию. Конкретные утверждения о том, что евреи хотят "захватить Россию до Урала" - абсурд, такие идеи часто вбрасываются именно с расчётом на ту часть населения, которая не слишком доверяет элитам, боится перемен и легко принимает простые объяснения сложных процессов. Это удобный способ отвлечь внимание от реальных проблем: коррупции, бедности и неэффективного управления.
Он был мастером политических шоу, часто делал эпатажные заявления, чтобы привлечь внимание, создать шум в СМИ и укрепить свою популярность среди части населения, особенно среди тех, кто склонен верить в теории заговора. На днях обсуждали про миф о «Новой Хазарии» .
Заявления В.В.Жириновского о «еврейском заговоре» и «захвате России до Урала» не имеют под собой объективных оснований и являлись частью его политической стратегии. Отмечают, что по данным Всероссийской переписи населения 2020-2021 года, в России проживает 82 644 человека, которые считают себя евреями. Как 82 644 человека могут захватить целое государство до Урала? Какие массовые переселения народов, в частности евреев могут быть, без согласия Москвы?
Вездесущей Вике, наоборот отмечают о сокращении евреев, отрывки процитирую:
В результате массовой эмиграции в Израиль, США и другие страны в период экономических трудностей конца XX века число евреев в России сократилось с 570,5 тыс. по переписи 1989 года до 233,6 тыс. по переписи 2002 года и до 157,8 тыс. по переписи 2010 года. По данным проведённой в 2021 году Всероссийской переписи населения евреями считали себя 82 644 (0,06 %) жителей РФ[2].
saba: Я его и тогда не слушал и сейчас это как фон тех дней когда не было таких войн, может были незначительные конфликты и самое главное,я был на 21 год моложе!
Но, в одном вопросе он оказался абсолютно прав, что в старушке Европе будет отмечаться естественная убыль коренного населения, с рабочими руками будут проблемы и мигранты подсобят, получается наши поуехавщие баклуши бьют, толком демографией не занимаются .
Отмечают, что в 2023 году в Германии было натурализовано (Натурализованные граждане - это лица, которые получили гражданство страны не по праву рождения, в результате определенного юридического процесса, называемого натурализацией. Проще говоря, это иностранцы, которые стали гражданами страны, в которой они не родились, после выполнения установленных законом требований) около 200 000 человек, что является рекордным показателем за более чем 20 лет. Среди натурализованных граждан преобладают сирийцы, украинцы, турки, иракцы, румыны и афганцы. Средний возраст натурализованных граждан составил 29,3 года, что значительно моложе населения в целом. Среди получивших гражданство 55 процентов - мужчины и 45 процентов - женщины. Их средний возраст составляет 29,3 года, в то время как средний возраст немцев - 44,3 года.
А им ссы в глаза все божья роса. ‘’ « Мелихова на Кубани решила поинтересоваться зачем местной синагоге лицензия на работу сОтравляющими Веществами, так ее лишили адвокатской лицензии мужили они сидела, отняли все. Такие дела . Экстремистку из нее слепили просто за желание получить ответ на вопрос адресованный хабатникам. На ютубе она все красочно рассказала. И если б она знала говорит, к чему бы это привело она бы никогда не пошла с требованием ответить на этот вопрос. Кто имеет власть в России придумать более живописного ответа невозможно»
Неписаные правила обсуждения израильских войн: памятка для общественного дискурса
▪ Правило 1: Израиль никогда не является агрессором. Если Израиль нападает, это всегда ответ на прошлую агрессию или упреждающий удар против будущей.
▪ Правило 2: История начинается с последнего нападения на Израиль. Всё, что происходило до, не учитывается.
▪ Правило 3: Любые действия Израиля оправдываются Правилом 2. То, что осуждается в случае России или Китая, допустимо для Израиля
. ▪ Правило 4: Израиль имеет право на самооборону. Больше этого права не имеет никто.
▪ Правило 5: Израиль не бомбит мирных жителей. Он целится только в «плохих парней». Если погибают мирные — они либо были плохими, либо были убиты плохими, либо просто стояли слишком близко. Если и это не подходит, ждите расследования ЦАХАЛа.
▪ Правило 6: Критика Израиля — это антисемитизм. Если вы осуждаете массовые убийства — вы просто ненавидите евреев.
▪ Правило 7: Критика Израиля хуже, чем действия Израиля. Потому что критики — антисемиты и хотят нового Холокоста.
▪ Правило 8: Израиль всегда жертва, никогда — мучитель. Он убивает, потому что его ненавидят.
▪ Правило 9: Постоянная война Израиля с соседями и изгнанным коренным населением — доказательство того, что Правило 8 верно, а не его опровержение
. ▪ Правило 10: Жизни мусульман значат меньше, чем жизни израильтян или западных граждан. Не задавайте вопросов, почему.
▪ Правило 11: СМИ всегда правдивы, когда говорят об Израиле. Если вы сомневаетесь — вы нарушаете Правило 6.
▪ Правило 12: Голословные обвинения врагов Израиля можно публиковать как новости. Подтверждённые факты о преступлениях Израиля — только с оговорками: «по данным ХАМАС» или «по версии Минздрава Газы»
. ▪ Правило 13: Израиль должен существовать в своей нынешней форме, независимо от цены. Вопросы — это нарушение Правила 6.
▪ Правило 14: США никогда не лгут. Они всегда на правильной стороне конфликта.
▪ Правило 15: Израиль — последний бастион демократии. Ради его защиты можно: убивать журналистов, закрывать прессу, разгонять протесты, ограничивать свободу слова, разрушать гражданские права и покупать выборы. Всё во имя свободы.
‘’ « Мелихова на Кубани решила поинтересоваться зачем местной синагоге лицензия на работу сОтравляющими Веществами, так ее лишили адвокатской лицензии мужили они сидела, отняли все. Такие дела . Экстремистку из нее слепили просто за желание получить ответ на вопрос адресованный хабатникам. На ютубе она все красочно рассказала. И если б она знала говорит, к чему бы это привело она бы никогда не пошла с требованием ответить на этот вопрос. Кто имеет власть в России придумать более живописного ответа невозможно»
однозначно провокации быть такого не может. .
Провокация конечно!
История, которую вы описываете, связана с Мариной Мелиховой активисткой из Краснодарского края, известной своими радикальными взглядами и действиями. Она является лидером движения «Граждане СССР», которое отрицает легитимность современной Российской Федерации и призывает к восстановлению Советского Союза. Мелихова активно использует социальные сети для распространения своих идей, включая антисемитские высказывания и призывы к насилию. Её деятельность привлекла внимание правоохранительных органов, и она неоднократно подвергалась арестам и судебным преследованиям.
В 2019 году Мелихова посетила синагогу в Краснодаре, где задала вопросы, касающиеся лицензии на работу с отравляющими веществами. Этот визит был воспринят как провокация, направленная на разжигание межрелигиозной розни. Позднее она утверждала, что её действия были направлены на получение ответа на вопрос, адресованный хабатникам. В результате её действий и высказываний против еврейской общины, а также призывов к насилию, Мелихова была арестована и осуждена по нескольким статьям, включая «публичные призывы к экстремистской деятельности» и «дискредитация вооружённых сил России». Она также обвинялась в оскорблении представителя власти и нарушении общественного порядка.
Согласен, всегда приятней слышать как наши Герои СВО отрезали гениталии или голову русскоязычным украинцам и убили их детей, сбрасывая бомбы на Охмадеты. Да, в нас русских этого не отнять.. Мы русские и с нами смерть.
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