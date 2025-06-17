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≡ Жить в Костанае стало лучше - судя по статистике ситуационного центра iKomek-109
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51966
Жить в Костанае стало лучше - судя по статистике ситуационного центра iKomek-109
Отправлено: 17.06.25 - 16:33
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В его информационной системе - все службы жизнеобеспечения города, поэтому интенсивность потока обращений для акимата является индикатором положения дел в разных сферах. Об этом 16 июня на аппаратном совещании говорила руководитель центра Азель АЙСАБАЕВА.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
929
Re: Жить в Костанае стало лучше - судя по статистике...
Отправлено: 17.06.25 - 16:33
#1
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109 ведь не исполнитель чьих-то жалоб, просьб, а просто диспетчер, а исполнение или устранение проблем зависит от исполнителей, в том числе и акима города, области! Само главное диспетчерская есть, то и жалобы будут всегда, особенно на тарифную политику в области по коммунальным услугам, на уборку мусора, на вандалов и тому подобное!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1434
Жить в Костанае стало лучше - судя по статистике ситуационного центра iKomek-109
Отправлено: 17.06.25 - 16:52
#2
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Цитата:
Мы видим уменьшение нагрузки на службу. Это, с одной стороны, говорит о снижении количества проблемных ситуаций,

Не соглашусь! Это говорит (лично для меня) о бесполезности обращений в эту контору. 22 апреля оставил заявку, мне сегодня (спустя почти 2 месяца) перезвонили и сказали что работы откладываются (хотя они были сделаны спустя неделю-две после обращения)
На каждый второй звонок один ответ - "звоните в ЖКХ". Ситуационный центр должен принимать и регистрировать обращения , а не разруливать таким образом. И еще один "прикол" - их постоянный вопрос "а какая организация работает?" - откуда мне знать, кто вскрывает асфальт, кто косит траву или пилит деревья? Подрядчиков городского акимата должен знать городской акимат (и ситуационный центр, к нему относящийся)

[Исправлено: vofkakst, 17.06.2025 - 16:53]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45127
Re: Жить в Костанае стало лучше - судя по статистике...
Отправлено: 17.06.25 - 17:52
#3
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Это как у старика со старухой, секаса стало меньше и обращений по этому поводу не стало никуда.
А значит у них стало всё в жизни хорошо..
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