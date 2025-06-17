Отправлено: - 16:52

Мы видим уменьшение нагрузки на службу. Это, с одной стороны, говорит о снижении количества проблемных ситуаций,

[Исправлено: vofkakst, 17.06.2025 - 16:53]

Цитата:Не соглашусь! Это говорит (лично для меня) о бесполезности обращений в эту контору. 22 апреля оставил заявку, мне сегодня (спустя почти 2 месяца) перезвонили и сказали что работы откладываются (хотя они были сделаны спустя неделю-две после обращения)На каждый второй звонок один ответ - "звоните в ЖКХ". Ситуационный центр должен принимать и регистрировать обращения , а не разруливать таким образом. И еще один "прикол" - их постоянный вопрос "а какая организация работает?" - откуда мне знать, кто вскрывает асфальт, кто косит траву или пилит деревья? Подрядчиков городского акимата должен знать городской акимат (и ситуационный центр, к нему относящийся)