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Жить в Костанае стало лучше - судя по статистике ситуационного центра iKomek-109
Жить в Костанае стало лучше - судя по статистике ситуационного центра iKomek-109
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