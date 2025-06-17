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≡ Закрытый на реконструкцию аквапарк "Осьминог" горит в Костанае. Пострадавших пока нет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51966
Закрытый на реконструкцию аквапарк "Осьминог" горит в Костанае. Пострадавших пока нет
Отправлено: 17.06.25 - 17:35
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ЧП произошло сегодня, 17 июня. По словам очевидцев, огонь разгорелся примерно в 15:30. На место прибыли 6 машин и 20 сотрудников пожарной службы. По данным ДЧС, горит кровля аквапарка.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1434
Re: Закрытый на реконструкцию аквапарк "Осьминог"...
Отправлено: 17.06.25 - 17:35
#1
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