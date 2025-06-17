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Закрытый на реконструкцию аквапарк "Осьминог" горит в Костанае. Пострадавших пока нет
Закрытый на реконструкцию аквапарк "Осьминог" горит в Костанае. Пострадавших пока нет
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