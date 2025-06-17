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≡ Плата за проезд, ограждение и освещение - Как ремонтируют трассу Костанай–Рудный
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51963
Плата за проезд, ограждение и освещение - Как ремонтируют трассу Костанай–Рудный
Отправлено: 17.06.25 - 14:33
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Средний ремонт выполняется одновременно с двух сторон автодороги - такого здесь не было более 30 лет. 16 июня аким Костанайской области поговорил на месте с заказчиком. подрядчиком и представителем технадзора.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
173
Re: Плата за проезд, ограждение и освещение - Как ремонтируют...
Отправлено: 17.06.25 - 14:33
#1
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Чтобы дорога была платной ее должен построить частник за свои деньги. А если ремонт оплачен бюджетом состоящим из налоговых отчислений граждан , а потом с них еще брать деньги за проезд по этой дороге, то это как минимум странно. Не говоря об отсутствии альтернативной дороги , которая вроде как бы и есть , но чтобы по ней доехать сколько лишних км надо намотать, около 100?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1651
Re: Плата за проезд, ограждение и освещение - Как ремонтируют...
Отправлено: 17.06.25 - 14:40
#2
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Цитата:
нижнего крупнозернистого (6 см) и верхнего мелкозернистого (5 см). 

На 50 лет одиннадцать ложили, так же 6 и 5. Так то городская улица по ней фуры и грузовики не мотаются то и дело.
Цитата:
Ерлан Брянов добавил: дорога «Костанай - Рудный» двухполосная

Гражданин "специалист", не двухполосная а с двумя проезжими частями. Вы там керны как берете, прошу пардону, пк 163+30 полоса 1, полоса 2? Или всё-таки право, лево?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1429
Re: Плата за проезд, ограждение и освещение - Как ремонтируют...
Отправлено: 17.06.25 - 14:48
#3
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Цитата:
71422:

Не ищите логики)

Если директор казавтожола признает неправомерность, но (якобы) сделать ничего не может - то кто тогда может? Опять дискредитируют сами себя. "Деньги за такое брать нельзя, но вы пока платите" - это что за ноу-хау?

А вот вопрос к господину Горвату, если запрос рассмотрят (в чем большие сомнения), что будет с уже собранными средствами? Будет ли возврат?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1429
Re: Плата за проезд, ограждение и освещение - Как ремонтируют...
Отправлено: 17.06.25 - 14:52
#4
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Цитата:
Проводятся конкурсные процедуры по закупу опор освещения. 

А для чего на территории мясокомбината на КСК валяется гора бетонных, долговечных и не отслуживших свое опор? Их можно еще полвека эксплуатировать без опаски. Для чего опять раскачивать бюджет???
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
750
Re: Плата за проезд, ограждение и освещение - Как ремонтируют...
Отправлено: 17.06.25 - 15:08
#5
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пока эти чудики будут рассматривать вопрос по отмене платы, ремонт закончится. Не торопятся, потому что оно им и не надо. Помните как улицу Абая в одну ночь переименовали, а потом также лихо вернули на исходную. Тут они очень быстро приняли решение. Подхалимы.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8103
Плата за проезд, ограждение и освещение - Как ремонтируют трассу Костанай–Рудный
Отправлено: 17.06.25 - 16:00
#6
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Цитата:
vofkakst:
гора бетонных, долговечных и не отслуживших свое опор?

Не знаю, не знаю! Они служат долго пока их не демонтировали, а потом я бы их поостерегся во вторичную эксплуатацию пускать!
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