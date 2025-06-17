Отправлено: - 15:32

Карачун:

Хоть бы один удостоил вниманием.

Цитата:Наоборот радуйтесь. Я тоже по началу так говорил, а че мне не кто не звонит. Ага, а потом как начали. Уже штук 10 номеров заблочил. И ваще не разговариваю с ними, блин опасно из всяких ИИ