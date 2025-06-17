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≡ В открытый доступ попали персональные данные почти всех жителей Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51963
В открытый доступ попали персональные данные почти всех жителей Казахстана
Отправлено: 17.06.25 - 09:17
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В открытый доступ утекли 16,3 миллиона записей с персональными данными жителей Казахстана. Информацию об этом подтвердил президент Центра анализа и расследования кибератак Олжас Сатиев.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
795
Re: В открытый доступ попали персональные данные почти всех...
Отправлено: 17.06.25 - 09:17
#1
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После посещения нашего уважаемого ЦОНа мне стали звонить мошенники. как по расписанию.
совпадение? не думаю.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16673
В открытый доступ попали персональные данные почти всех жителей Казахстана
Отправлено: 17.06.25 - 09:41
#2
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Да наши данные повсюду. Осталось только при входе в туалет показывать паспорт и Инн бабе Нюре. Цифровизация же.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1429
Re: В открытый доступ попали персональные данные почти всех...
Отправлено: 17.06.25 - 10:28
#3
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Вот такой у нас кибер- shit
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1651
В открытый доступ попали персональные данные почти всех жителей Казахстана
Отправлено: 17.06.25 - 13:44
#4
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Уже даже завидовать начинаю. Мошенники вон людям звонят. Хоть бы один удостоил вниманием.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16673
Re: В открытый доступ попали персональные данные почти всех...
Отправлено: 17.06.25 - 15:32
#5
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Цитата:
Карачун:
Хоть бы один удостоил вниманием.

Наоборот радуйтесь. Я тоже по началу так говорил, а че мне не кто не звонит. Ага, а потом как начали. Уже штук 10 номеров заблочил. И ваще не разговариваю с ними, блин опасно из всяких ИИ
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