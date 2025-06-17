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≡ Личные данные казахстанцев попали в открытый доступ: что говорят в Минцифры
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51963
Личные данные казахстанцев попали в открытый доступ: что говорят в Минцифры
Отправлено: 17.06.25 - 14:55
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Министерство цифрового развития изучает распространяемую в сети информацию об утечке персональных данных казахстанцев. В ведомстве добавили, что в аналогичных случаях утечка касалась устаревших данных, полученных из различных баз из сферы услуг и микрофинансовых организаций.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45125
Re: Личные данные казахстанцев попали в открытый доступ: что...
Отправлено: 17.06.25 - 14:55
#1
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Государство легко и причем очень, копается в нашем грязном или наоборот, чистом белье, следя уже кто как спит и главное с кем.
Неужели слухи это не просто слухи, о том, что если у тебя один известный орган из четырех букв и это не Ж, хотя вполне и она может, больше положенного общепринятого в Казахстане, то придется платить налог?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1429
Re: Личные данные казахстанцев попали в открытый доступ: что...
Отправлено: 17.06.25 - 15:04
#2
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Цитата:
В открытый доступ утекли 16,3 миллиона записей с персональными данными жителей Казахстана



Цитата:
указывает на возможное происхождение сведений из частных информационных систем. Хакерских атак или утечек персональных данных из государственных информационных систем на данный момент не зафиксировано.



Это что ж за частная информационная система, в которой есть данные по 16+ миллионов (!!!) граждан??? Ау! Товарищи цифровые, вы себе хоть антивирус поставьте! Данные почти всей страны под угрозой!!!
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