Отправлено: - 15:04

В открытый доступ утекли 16,3 миллиона записей с персональными данными жителей Казахстана

указывает на возможное происхождение сведений из частных информационных систем. Хакерских атак или утечек персональных данных из государственных информационных систем на данный момент не зафиксировано.

Цитата:Цитата:Это что ж за частная информационная система, в которой есть данные по 16+ миллионов (!!!) граждан??? Ау! Товарищи цифровые, вы себе хоть антивирус поставьте! Данные почти всей страны под угрозой!!!