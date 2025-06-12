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Рейды военкомата вызвали возмущение у жителей Костаная. На...
Рейды военкомата вызвали возмущение у жителей Костаная. На...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51960
Рейды военкомата вызвали возмущение у жителей Костаная. На...
Отправлено: 12.06.25 - 14:16
Рейды военкомата вызвали возмущение у жителей Костаная. На видео отлавливают призывников на улицах или в публичных заведениях, зачастую не в форме, хамят и применяют силу. Как вы относитесь к таким мерам?
Результаты опроса
Результаты опроса
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1425
Re: Рейды военкомата вызвали возмущение у жителей Костаная. На...
Отправлено: 12.06.25 - 14:16
Проблема не в том, что они вылавливают. Проблема в том, КАК они это делают.
Представитель государственного учреждения а таких случаях обязан и представиться, и документ предъявить. А вести себя как шпана из подворотни, быдланить - им ни один закон или НПА не разрешает. У каждого своя зона ответственности. Один отвечает за неявку, второй (в данном случае) - за дискредитацию образа сотрудника государственного учреждения или структуры.
За неявку - пожалуйста , с нарядом полиции, повесткой или ордером. Но не вести себя, как гопота с тычками и "терпилой".
Представитель государственного учреждения а таких случаях обязан и представиться, и документ предъявить. А вести себя как шпана из подворотни, быдланить - им ни один закон или НПА не разрешает. У каждого своя зона ответственности. Один отвечает за неявку, второй (в данном случае) - за дискредитацию образа сотрудника государственного учреждения или структуры.
За неявку - пожалуйста , с нарядом полиции, повесткой или ордером. Но не вести себя, как гопота с тычками и "терпилой".
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8079
Re: Рейды военкомата вызвали возмущение у жителей Костаная. На...
Отправлено: 13.06.25 - 18:32
Проголосовал за первый пункт: - Закон он один для всех: - хочешь - служи, не хочешь и можешь это сделать - откоси- дай взятку, используй Маке, Саке, Баке или ещё что то, но сделай это так что бы это было ЗАКОННО и по бумагам правильно.
Это как с налогами: - не заплатил вовремя, и никуда не денешься- завтра, послезавтра заплатишь то же самое, но с большим числом.
Там в военкомате тоже люди и они тоже хотят и кушать и сладко спать: - значит со всеми можно и нужно ДОГОВОРИТЬСЯ.
Это как с налогами: - не заплатил вовремя, и никуда не денешься- завтра, послезавтра заплатишь то же самое, но с большим числом.
Там в военкомате тоже люди и они тоже хотят и кушать и сладко спать: - значит со всеми можно и нужно ДОГОВОРИТЬСЯ.
Re: Рейды военкомата вызвали возмущение у жителей Костаная. На...
Отправлено: 13.06.25 - 19:07
А я за четвёртый пункт всё же, Это не только уровень доверия к армии, но и к власти в общем - снижает. Законодательный бандитизм с похищением людей в мирное время - Бред просто.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 925
Re: Рейды военкомата вызвали возмущение у жителей Костаная. На...
Отправлено: 13.06.25 - 19:19
Есть закон: Служи или получишь лишение свободы! Откосить не получится! Сейчас цифровизация! За границу не выпускать тех, у кого срок до призыва остался год! Просто пора научить полицейских и военкоматовских правильно применять задержание к тем, кто уклоняется от призыва! Ловить как рыбу сетью! При этом если уклоняется от призыва, в законе указать, что к нему могут быть применены приемы самбо, карате или наручники!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8079
Рейды военкомата вызвали возмущение у жителей Костаная. На...
Отправлено: 13.06.25 - 19:22
Цитата:
А, лучше- электрошокер и между ног - действует мгновенно и на века.
абике:
к нему могут быть применены приемы самбо, карате или наручники!
к нему могут быть применены приемы самбо, карате или наручники!
А, лучше- электрошокер и между ног - действует мгновенно и на века.
Рейды военкомата вызвали возмущение у жителей Костаная. На...
Отправлено: 16.06.25 - 20:31
Какие тут злые некоторые. Их даже конституционные права и законные в том числе, граждан собственной страны меньше интересуют, чем собственное эго - право сильного. Запинать и электорошокером между ног, пацана 18-20-ть лет, это вы тут серьёзно? Я думал тут взрослые люди пишут.
[Исправлено: Эл-починно, 16.06.2025 - 21:35]
[Исправлено: Эл-починно, 16.06.2025 - 21:35]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27967
Рейды военкомата вызвали возмущение у жителей Костаная. На...
Отправлено: 16.06.25 - 20:39
Цитата:
Отравленный коррупцией мозг и не такое выдаст
ACROS:
откоси- дай взятку, используй Маке, Саке, Баке или ещё что то, но сделай это так что бы это было ЗАКОННО и по бумагам правильно.
откоси- дай взятку, используй Маке, Саке, Баке или ещё что то, но сделай это так что бы это было ЗАКОННО и по бумагам правильно.
Отравленный коррупцией мозг и не такое выдаст
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2394
Рейды военкомата вызвали возмущение у жителей Костаная. На...
Отправлено: 17.06.25 - 08:08
Цитата:
Надеюсь, это юмор такой?
...
Закон, разумеется, надо соблюдать.
И служить надо. Всеобщую воинскую повинность никто не отменял.
Но здесь нет пункта, призывающего этих "охотников за головами" действовать по Закону.
[Исправлено: Skeptic, 17.06.2025 - 09:09]
ACROS:
можно и нужно ДОГОВОРИТЬСЯ.
можно и нужно ДОГОВОРИТЬСЯ.
Надеюсь, это юмор такой?
...
Закон, разумеется, надо соблюдать.
И служить надо. Всеобщую воинскую повинность никто не отменял.
Но здесь нет пункта, призывающего этих "охотников за головами" действовать по Закону.
[Исправлено: Skeptic, 17.06.2025 - 09:09]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8101
Рейды военкомата вызвали возмущение у жителей Костаная. На...
Отправлено: 17.06.25 - 09:14
Цитата:
Вот именно, смартфон давно привязан к личности, узаконить смс, не пришёл ответишь по Закону и всё, не надо бегать сотрудникам военкомата, пусть полицейские ловят уже не призывника, а уклониста!
абике:
Сейчас цифровизация
Сейчас цифровизация
Вот именно, смартфон давно привязан к личности, узаконить смс, не пришёл ответишь по Закону и всё, не надо бегать сотрудникам военкомата, пусть полицейские ловят уже не призывника, а уклониста!
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1425
Рейды военкомата вызвали возмущение у жителей Костаная. На...
Отправлено: 17.06.25 - 10:31
Цитата:
Благодаря МЧС я лично перестал читать СМС. Тупо пролистываю, чтобы цифра непрочитанных пропала. Уже лет 5 как ничего важного не приходит. Только туман по области. Которого за 5 лет ни разу и не было
saba:
узаконить смс,
узаконить смс,
Благодаря МЧС я лично перестал читать СМС. Тупо пролистываю, чтобы цифра непрочитанных пропала. Уже лет 5 как ничего важного не приходит. Только туман по области. Которого за 5 лет ни разу и не было
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