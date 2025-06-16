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≡ В Казахстане изменили правила выдачи помощи от государства
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51960
В Казахстане изменили правила выдачи помощи от государства
Отправлено: 16.06.25 - 18:59
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С 16 июня в Казахстане вступают в силу обновленные правила назначения и выплаты адресной социальной помощи. Главная цель нововведений - сделать систему более точной и справедливой. Теперь при оформлении помощи будут учитывать доходы, а также расходы заявителей.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1425
В Казахстане изменили правила выдачи помощи от государства
Отправлено: 16.06.25 - 18:59
#1
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Цитата:
Информацию будут получать из баз данных различных госорганов - от статуса гражданства и места регистрации до наличия транспорта, жилья, депозитов, банковских займов и доходов от работы или бизнеса. Учитываются даже расходы по банковским картам.

Тотальный шмон.


Лучше бы искали там, откуда миллионные утечки. От крохотного пособия "неправомерно начисленного" государство не обеднеет. А когда одна ряха 400 лямов вырвала - это так, пустяки.

[Исправлено: vofkakst, 16.06.2025 - 19:03]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16672
Re: В Казахстане изменили правила выдачи помощи от государства
Отправлено: 17.06.25 - 08:45
#2
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Не верю что каждый 5 нищий. Взять наш город да почти во всех фирмах занижен официальный доход. Даже я могу взять справку о своей зп, разделить на детей и окажется я тоже нищий.
Так что хорош хитрожопых кормить.

Одну такую маму одиночку у нас в школе спалили на курорте в Турции. А портфель ребёнку классом собирали
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