Отправлено: - 18:59

Информацию будут получать из баз данных различных госорганов - от статуса гражданства и места регистрации до наличия транспорта, жилья, депозитов, банковских займов и доходов от работы или бизнеса. Учитываются даже расходы по банковским картам.

[Исправлено: vofkakst, 16.06.2025 - 19:03]

Цитата:Тотальный шмон.Лучше бы искали там, откуда миллионные утечки. От крохотного пособия "неправомерно начисленного" государство не обеднеет. А когда одна ряха 400 лямов вырвала - это так, пустяки.