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≡ Говядина дороже конины: Бектенов ответил депутатам, озадаченным продовольственной безопасностью
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51959
Говядина дороже конины: Бектенов ответил депутатам, озадаченным продовольственной безопасностью
Отправлено: 16.06.25 - 13:47
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В своём запросе депутаты отметили, что традиционно конина в Казахстане было гораздо дороже говядины, однако сейчас ситуация обратная. По мнению мажилисменов, это связано с возникшим дефицитом говядины в стране из-за активного экспорта.
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
473
Re: Говядина дороже конины: Бектенов ответил депутатам,...
Отправлено: 16.06.25 - 13:47
#1
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Халявы больше не будет, РЫНОК, КАПИТАЛИЗМ НА ДВОРЕ, кто больше заплатил тот и сьел, это при "ненавистном совке" госплан думал где растить, кто сколько съест и так далее, сейчас толстожопые чиновники только об откатах думают
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16670
Re: Говядина дороже конины: Бектенов ответил депутатам,...
Отправлено: 16.06.25 - 15:35
#2
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Говядинка в ходу сейчас. У всех спросом пользуются.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45116
Re: Говядина дороже конины: Бектенов ответил депутатам,...
Отправлено: 16.06.25 - 16:52
#3
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Конину начали славяне даже покупать, как когда то видел на ярмарке, когда конина была дешевле.
Мы баранину начали брать и свининку, курицу только маринад, что то курицы стали гавном каким то..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16670
Говядина дороже конины: Бектенов ответил депутатам, озадаченным продовольственной безопасностью
Отправлено: 16.06.25 - 16:58
#4
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Цитата:
111:
Славяне местные почти всеядные. И барашков и конину берут. Мне тоже барашек нравится, но каждый день кушать тяжело для желудка. А так очень вкусное блюдо сырне.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45116
Говядина дороже конины: Бектенов ответил депутатам, озадаченным продовольственной безопасностью
Отправлено: 16.06.25 - 17:32
#5
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Цитата:
Vit:

Цитата:
Славяне местные почти всеядные.

Сеструха бульбашка и тесть терпеть не могут баранину, да и конину почти не едят
Сеструха баранов разводит только ради продажи
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7603
Re: Говядина дороже конины: Бектенов ответил депутатам,...
Отправлено: 16.06.25 - 20:48
#6
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Ситуация очень позорная и неприятная,министр должен сделать себе харакири, премьер пусть отложит все дела и впрямую заимется с/х , где такое видано в аграрной стране не хватает мясо,продукты дорогие,
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3773
Говядина дороже конины: Бектенов ответил депутатам, озадаченным продовольственной безопасностью
Отправлено: 16.06.25 - 23:08
#7
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Цитата:

Мясо конины уже включено

что за зверь такой конина? Премьер не умеет грамотно изъясняться?
А по факту, надо выкинуть из головы религиозное мракобесие и есть свинину. Она намного дешевле и конины и говядины.

[Исправлено: юля елиссева, 17.06.2025 - 00:08]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27966
Говядина дороже конины: Бектенов ответил депутатам, озадаченным продовольственной безопасностью
Отправлено: 17.06.25 - 00:52
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
Ситуация очень позорная и неприятная,министр должен сделать себе харакири, премьер пусть отложит все дела и впрямую заимется с/х , где такое видано в аграрной стране не хватает мясо,продукты дорогие,

Постоянно говорю Абайке, хватит притворяться психологом, пора возвращаться к истокам и разводить несметные отары. Не хочет :lol:
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