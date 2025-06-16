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сайлау курманов:

Ситуация очень позорная и неприятная,министр должен сделать себе харакири, премьер пусть отложит все дела и впрямую заимется с/х , где такое видано в аграрной стране не хватает мясо,продукты дорогие,

Цитата:Постоянно говорю Абайке, хватит притворяться психологом, пора возвращаться к истокам и разводить несметные отары. Не хочет