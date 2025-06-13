Забрали в армию с улицы: законно ли это в мирное время
Отправлено: 16.06.25 - 23:08
А если серьёзно, то как по мне, так государство просто расписалось в своём бессилии вести учёт и контроль призывников. Это реально фиаско.
Если бы система работала, то не нужно было бы того парня (из статьи) у ворот проходной "воровать". Он должен был бы уже как сам лично, так и его работодатель уведомлён. А раз этого не было сделано, то это кража человека, преступление признанное всемирным сообществом. Даже после уведомления, человек не может быть автоматически признан уклонистом. Потому как многие процессы требуют время. И для установления статуса - оно, время должно быть дано. И только когда уже есть установка - уклонист, то даже тогда следует соблюдать все права человека, обеспеченные им законом и конституцией Казахстана. А не обращаться с ним, как с террористом или преступником рецидивистом. Хотя и по отношению к последним, слово и сила закона также должны работать.
ПС - но для этого нужна грамотность как законописателей, так и их исполнителей. А её (грамотности) нет, отсюда, как это не печально и кляпы-казусы с ватманом или голубой футболкой, необоснованные штрафы, за пересечение несуществующей сплошной, теперь до перегрузов добрались (лишь бы дороги не делать) и прочее, список можно продолжать бесконечно...
[Исправлено: Эл-починно, 17.06.2025 - 00:28]