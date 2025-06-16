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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 19:42
Цитата:
Пожалуй так и сделаю...как только кто-нибудь другой даст миру как минимум столько же ученых с серьезными достижениями.
YESNO:
перестаньте слушать сионистов
перестаньте слушать сионистов
Пожалуй так и сделаю...как только кто-нибудь другой даст миру как минимум столько же ученых с серьезными достижениями.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 19:54
Цитата:
Можно по разному к ним относиться, но не замечать их вклад действительно невозможно.
Карачун:
Пожалуй так и сделаю...как только кто-нибудь другой даст миру как минимум столько же ученых с серьезными достижениями.
Пожалуй так и сделаю...как только кто-нибудь другой даст миру как минимум столько же ученых с серьезными достижениями.
Можно по разному к ним относиться, но не замечать их вклад действительно невозможно.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 20:11
Говорит и показывает Белсат: Израиль в последние 48 часов запросил у администрации Д.Трампа поддержки в атаке на ядерные и военные объекты Ирана. Американские источники подтверждают запрос. Ключевой момент в напряженной ситуации на Ближнем Востоке.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 20:14
Цитата:
Ясно, копилота конечно не волнует, попросил его визуализировать нечётное количество роз, он любезно согласился .
maxsaf:
Копилота вообще не должны волновать подобные предрассудки. Тут, на западе никто не парится о количестве цветов в букетах, половина продается с четным числом, всем пофиг.
Копилота вообще не должны волновать подобные предрассудки. Тут, на западе никто не парится о количестве цветов в букетах, половина продается с четным числом, всем пофиг.
Ясно, копилота конечно не волнует, попросил его визуализировать нечётное количество роз, он любезно согласился .
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8100
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 20:48
Цитата:
Сионист это не равно еврей, так же как и не каждый советский человек был коммунистом!
Карачун:
как минимум столько же ученых с серьезными достижениями.
как минимум столько же ученых с серьезными достижениями.
Сионист это не равно еврей, так же как и не каждый советский человек был коммунистом!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 20:55
Цитата:
Верно. Но это часть культуры которая так или иначе действует и на...не сиониста. С другой стороны и в Израиле не все сионисты, но гражданин похоже всех под одну гребенку причесал
saba:
Сионист это не равно еврей
Сионист это не равно еврей
Верно. Но это часть культуры которая так или иначе действует и на...не сиониста. С другой стороны и в Израиле не все сионисты, но гражданин похоже всех под одну гребенку причесал
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45113
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 20:55
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 20:56
Комментарий удален модератором.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45113
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 21:05
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 21:16
Цитата:
Цитата:
не каждый сионист еврей
и не каждый еврей сионист
писал про это ранее
просто других аргументов нет зачем переходить на личности .
Карачун:
Цитата:
часть культуры которая так или иначе действует и на...не сиониста. С другой стороны и в Израиле не все сионисты, но гражданин похоже всех под одну гребенку причесал
не каждый сионист еврей
и не каждый еврей сионист
писал про это ранее
просто других аргументов нет зачем переходить на личности .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 21:25
Цитата:
Цитата:
во первых это - политическое движение а потом уже переформатированное национальное возрождение
Карачун:
Цитата:
Но это часть культуры
во первых это - политическое движение а потом уже переформатированное национальное возрождение
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 22:05
Цитата:
политическое движение ведь тоже не пустом месте по щелчку пальцами возникает. Исключительность у них часть культуры. Их собственно и Гитлер описывал в том числе как конкурентов немецкой нации. Так что извините, но я по-прежнему считаю что сионизм это часть культуры, он может быть не выражен в чистом виде, не обозначен этим конкретным словом, но подспудно существует в мировоззрении тех, кто относит себя к еврейской нации
YESNO:
во первых это - политическое движение
во первых это - политическое движение
политическое движение ведь тоже не пустом месте по щелчку пальцами возникает. Исключительность у них часть культуры. Их собственно и Гитлер описывал в том числе как конкурентов немецкой нации. Так что извините, но я по-прежнему считаю что сионизм это часть культуры, он может быть не выражен в чистом виде, не обозначен этим конкретным словом, но подспудно существует в мировоззрении тех, кто относит себя к еврейской нации
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 22:19
Цитата:
Цитата:
сами же сейчас всех евреев записали в сионисты , браво !
Карачун:
Цитата:
Так что извините, но я по-прежнему считаю что сионизм это часть культуры
сами же сейчас всех евреев записали в сионисты , браво !
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4409
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 22:25
Цитата:
дико извиняюсь, но это был не он.
Цитата:
Тут тоже никто не переходил на личности, я не сильно вклинивался в вашу дискуссию, но насколько понимаю, речь шла о совершенно другом участники дискуссии.
Вот так и начинаются перепалки Хорошо Карачун не один из них, да и мне дальнейшее развитие до лампочки. Просто хотел свои 5-ть копеек вставить - ради справедливости.
YESNO:
сами же сейчас всех евреев записали в сионисты , браво !
сами же сейчас всех евреев записали в сионисты , браво !
дико извиняюсь, но это был не он.
Цитата:
YESNO:
просто других аргументов нет зачем переходить на личности .
просто других аргументов нет зачем переходить на личности .
Тут тоже никто не переходил на личности, я не сильно вклинивался в вашу дискуссию, но насколько понимаю, речь шла о совершенно другом участники дискуссии.
Вот так и начинаются перепалки Хорошо Карачун не один из них, да и мне дальнейшее развитие до лампочки. Просто хотел свои 5-ть копеек вставить - ради справедливости.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 22:35
Цитата:
Цитата:
нужно же учиться объективно оценивать события глобального масштаба , а вот для этого все точки зрения необходимо рассматривать.
Эл-починно:
Цитата:
Вот так и начинаются перепалки
нужно же учиться объективно оценивать события глобального масштаба , а вот для этого все точки зрения необходимо рассматривать.
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