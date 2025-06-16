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«Ну не диверсия же» - СМИ продолжают выяснять причину массовой гибели деревьев около фабрики «Большевичка» в Костанае
«Ну не диверсия же» - СМИ продолжают выяснять причину массовой гибели деревьев около фабрики «Большевичка» в Костанае
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