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≡ «Ну не диверсия же» - СМИ продолжают выяснять причину массовой гибели деревьев около фабрики «Большевичка» в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51959
«Ну не диверсия же» - СМИ продолжают выяснять причину массовой гибели деревьев около фабрики «Большевичка» в Костанае
Отправлено: 16.06.25 - 15:03
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В конце апреля горожане обратили внимание на то, что на проспекте Аль-Фараби стали засыхать большие деревья. Пропало больше 20-ти. А на прошлой неделе ближе к тротуару посадили ровным рядом около 30 ясеней и тополей.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1423
Re: «Ну не диверсия же» - СМИ продолжают выяснять причину...
Отправлено: 16.06.25 - 15:03
#1
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Цитата:
Если бы понадобилось, то сначала собрали бы "зеленую комиссию".

Поверьте, ни одна адекватная комиссия НИ ЗА ЧТО бы не одобрила ту вакханалию, которую устраивают нам отделы городского акимата! Хоть один эколог допустил бы вырубку зелёного массива, сокращение клумб и газонов в угоду асфальту, бетону, камню и стеклу? Некогда один из самых зеленых городов страны превратился в желтое и сухое безвоздушное поселение.

Не надо прикрываться некими мифическими комиссиями. Отберите полномочия в варварской работе с бензопилой и газонокосилкой!

Цитата:
- Думаете, диверсия? 

Она самая. Рукотворная, спланированная и направленная против горожан и налогоплательщиков!

Цитата:
порядок сноса старых деревьев и посадки новых должен быть соблюден


Давайте вместе посчитаем, сколько деревьев высажено вместо криворуко кронированных (следует читать: "Уничтоженных") деревьев?

И начистоту - воткнутые веточки, которые для вида полили раза 2-3 после посадки - не в счет, все равно не приживутся.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
749
Re: «Ну не диверсия же» - СМИ продолжают выяснять причину...
Отправлено: 16.06.25 - 15:59
#2
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да откройте свои глаза пошире. Деревья вкатаны в асфальт, околоствольное пространство едва превышает полметра в диаметре. И наши градостроители считают этого достаточно для нормального существования дерева? я специально пишу существования, т.к. условия для насаждений в городе в основном не для жизни, а для существования и выживания. Вот и не выжили тополя, хотя это самые выносливые для нашего региона деревья.
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
749
Re: «Ну не диверсия же» - СМИ продолжают выяснять причину...
Отправлено: 16.06.25 - 16:01
#3
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хотя обьяснениям акимата грош цена. Веры им нет никакой.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4409
Re: «Ну не диверсия же» - СМИ продолжают выяснять причину...
Отправлено: 16.06.25 - 22:06
#4
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Замуровали демоны, а теперь удивляются. Клумбы во первых больше сами по себе должны быть. Потом дополнительное пространство для витания влаги, это специальные покрытия (могут как и асфальт или брусчатка выглядеть) но пропускают воду и это минимум от 2-3-х метров для каждого дерева (кроме клумбы). Плюс исключительность климата - полив нужен. Ну прям как дети ей богу. В интернете достаточно информации. Что бы потом не разводить руками - как же так? :lol:
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