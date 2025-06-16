Отправлено: - 15:03

Если бы понадобилось, то сначала собрали бы "зеленую комиссию".

- Думаете, диверсия?

порядок сноса старых деревьев и посадки новых должен быть соблюден

Цитата:Поверьте, ни одна адекватная комиссия НИ ЗА ЧТО бы не одобрила ту вакханалию, которую устраивают нам отделы городского акимата! Хоть один эколог допустил бы вырубку зелёного массива, сокращение клумб и газонов в угоду асфальту, бетону, камню и стеклу? Некогда один из самых зеленых городов страны превратился в желтое и сухое безвоздушное поселение.Не надо прикрываться некими мифическими комиссиями. Отберите полномочия в варварской работе с бензопилой и газонокосилкой!Цитата:Она самая. Рукотворная, спланированная и направленная против горожан и налогоплательщиков!Цитата:Давайте вместе посчитаем, сколько деревьев высажено вместо криворуко кронированных (следует читать: "Уничтоженных") деревьев?И начистоту - воткнутые веточки, которые для вида полили раза 2-3 после посадки - не в счет, все равно не приживутся.