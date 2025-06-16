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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1648
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 19:42
#7231
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Цитата:
YESNO:
перестаньте слушать сионистов

Пожалуй так и сделаю...как только кто-нибудь другой даст миру как минимум столько же ученых с серьезными достижениями.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27965
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 19:54
#7232
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Цитата:
Карачун:
Пожалуй так и сделаю...как только кто-нибудь другой даст миру как минимум столько же ученых с серьезными достижениями.

Можно по разному к ним относиться, но не замечать их вклад действительно невозможно.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7114
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 20:11
#7233
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Говорит и показывает Белсат: Израиль в последние 48 часов запросил у администрации Д.Трампа поддержки в атаке на ядерные и военные объекты Ирана. Американские источники подтверждают запрос. Ключевой момент в напряженной ситуации на Ближнем Востоке.


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7114
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 20:14
#7234
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Цитата:
maxsaf:
Копилота вообще не должны волновать подобные предрассудки. Тут, на западе никто не парится о количестве цветов в букетах, половина продается с четным числом, всем пофиг.


Ясно, копилота конечно не волнует, попросил его визуализировать нечётное количество роз, он любезно согласился :lol: :lol: :lol: .
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8100
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 20:48
#7235
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Цитата:
Карачун:
как минимум столько же ученых с серьезными достижениями.

Сионист это не равно еврей, так же как и не каждый советский человек был коммунистом!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1648
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 20:55
#7236
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Цитата:
saba:
Сионист это не равно еврей

Верно. Но это часть культуры которая так или иначе действует и на...не сиониста. С другой стороны и в Израиле не все сионисты, но гражданин похоже всех под одну гребенку причесал
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45113
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 20:55
#7237
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27965
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 20:56
#7238
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45113
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 21:05
#7239
Комментарий удален модератором.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1710
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 21:16
#7240
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Цитата:
Карачун:

Цитата:
часть культуры которая так или иначе действует и на...не сиониста. С другой стороны и в Израиле не все сионисты, но гражданин похоже всех под одну гребенку причесал


не каждый сионист еврей
и не каждый еврей сионист

писал про это ранее
просто других аргументов нет зачем переходить на личности .
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1710
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 21:25
#7241
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Цитата:
Карачун:

Цитата:
Но это часть культуры


во первых это - политическое движение а потом уже переформатированное национальное возрождение
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1648
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 22:05
#7242
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Цитата:
YESNO:
во первых это - политическое движение

политическое движение ведь тоже не пустом месте по щелчку пальцами возникает. Исключительность у них часть культуры. Их собственно и Гитлер описывал в том числе как конкурентов немецкой нации. Так что извините, но я по-прежнему считаю что сионизм это часть культуры, он может быть не выражен в чистом виде, не обозначен этим конкретным словом, но подспудно существует в мировоззрении тех, кто относит себя к еврейской нации
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1710
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 22:19
#7243
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Цитата:
Карачун:

Цитата:
Так что извините, но я по-прежнему считаю что сионизм это часть культуры


сами же сейчас всех евреев записали в сионисты , браво !
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4409
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 22:25
#7244
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Цитата:
YESNO:
сами же сейчас всех евреев записали в сионисты , браво !

дико извиняюсь, но это был не он. ;-)

Цитата:
YESNO:
просто других аргументов нет зачем переходить на личности .

Тут тоже никто не переходил на личности, я не сильно вклинивался в вашу дискуссию, но насколько понимаю, речь шла о совершенно другом участники дискуссии.

Вот так и начинаются перепалки :lol: Хорошо Карачун не один из них, да и мне дальнейшее развитие до лампочки. Просто хотел свои 5-ть копеек вставить - ради справедливости. :lol: 8-)
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1710
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 22:35
#7245
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Цитата:
Эл-починно:

Цитата:
Вот так и начинаются перепалки


нужно же учиться объективно оценивать события глобального масштаба , а вот для этого все точки зрения необходимо рассматривать.
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