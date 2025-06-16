Отправлено: - 19:54

Карачун:

Пожалуй так и сделаю...как только кто-нибудь другой даст миру как минимум столько же ученых с серьезными достижениями.

Цитата:Можно по разному к ним относиться, но не замечать их вклад действительно невозможно.