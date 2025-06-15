Отправлено: - 19:57

abaika95:

Ниче не должен Если умрет осел моя недвижка в России станет ещё дороже) Так как придет либерал к власти и сдаст страну чтобы из под санкций выйти

Цитата:......у украинцев есть хорошая пословица дурак думкой богатеет....человек с высшим как говорит,бывал 4 раза в европе а так нездорово думает...