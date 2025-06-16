Флуд и оффтопик (часть 9)

Отправлено: - 19:11

Просто важное понимание того, почему Иран ненавидит Соединенные Штаты, Великобританию и Европу.



:КАК ЦРУ С ПОМОЩЬЮ МИ-6 СОВЕРШИЛО ПЕРЕворот В ИРАНЕ и привело Иран к гражданским беспорядкам и десятилетиям убийств.



_История компании, которую мы сейчас называем BP, на протяжении последних 100 лет прослеживает дугу транснационального капитализма. Ее корни лежат в первых годах двадцатого века, когда богатый бонвиван по имени Уильям Нокс Д'Арси принял воодушевленное решение. от британского правительства, чтобы начать поиски нефти в Иране. Он заключил концессионное соглашение с абсолютной иранской монархией, используя проверенный способ подкупа трех иранцев, ведущих с ним переговоры.



По этому контракту, который он разработал, Д'Арси должен был владеть всей нефтью, которую он нашел в Иране, и платить правительству только 16% от любой полученной прибыли, не позволяя ни одному иранцу проверять его отчетность. После его первой забастовки в 1908 году он стал единоличным владельцем всего нефтяного океана, лежащего под иранской землей. Никому больше не разрешалось бурить, перерабатывать, добывать или продавать «иранскую» нефть.



«Фортуна преподнесла нам приз из сказочной страны, превосходящий наши самые смелые мечты», — писал позже Уинстон Черчилль, ставший первым лордом Адмиралтейства в 1911 году. «Наградой за предприятие было само мастерство».



Вскоре после этого британцы купили концессию Д'Арси, которую они назвали «Англо-персидской нефтяной компанией». Затем она построила крупнейший мировой правительственный нефтеперерабатывающий завод в порту Абадан в Персидском заливе. С 1920-х по 1940-е годы это был британский стандарт. жизнь поддерживалась за счет нефти из Ирана. Британские автомобили, грузовики и автобусы работали на дешевой иранской нефти. Заводы по всей Великобритании питались нефтью из Ирана. Королевский флот, который проецировал британское влияние по всему миру, питал свои корабли иранской нефтью. .

После Второй мировой войны в развивающемся мире подул ветер национализма и антиколониализма.



В Иране национализм означал одно: мы должны вернуть себе нашу нефть. Движимый этой страстью, парламент проголосовал 28 апреля 1951 года за избрание премьер-министром своего самого страстного сторонника национализации нефти, Мохаммеда Мосаддыка. Правительство единогласно одобрило его законопроект о национализации нефтяной компании. Мосаддык пообещал, что отныне нефтяные доходы будут использоваться для развития Ирана, а не для обогащения Британии.



Мега-гиганты нефтяной промышленности в Соединенных Штатах были недовольны финансовыми потерями, которые, как ожидалось, принесут триллион долларов нефтяной промышленности British Petroleum (BP) и европейским дистрибьюторам.



Итак, в горе от потери триллионной индустрии иранской нефти и контроля, Величество Великобритании / Британская элита вместе с МИ-6 строят планы с ЦРУ по свержению нового лидера Ирана.

Мосаддык.



Руководитель ближневосточного бюро ЦРУ Кермит Рузвельт отправлен в Иран с 1 000 000 долларов США (12 миллионов долларов в сегодняшних деньгах) в виде налоговых бумажных денег США.

и встречается с офицерами ЦРУ и несколькими иранскими политиками, которые были коррумпированы операциями МИ-6 и ЦРУ. Вместе с Рузвельтом они путешествуют по стране и подкупают политиков, священнослужителей и влиятельных лидеров, чтобы пустить слухи о Мосаддыке, и в то же время иранцам платят за организацию. нападения (события под ложным флагом) на местных религиозных лидеров и группы, а также нападения указывают на Мосаддыка как на его полк и обвиняют в приказах, нападениях и убийствах.

Со временем ЦРУ создает огромные массовые гражданские беспорядки и недоверие в иранской стране, и в то же время ЦРУ ввозит в Иран достаточно оружия, чтобы создать 10-тысячную партизанскую армию, которая вызывает хаос в Иране и зданиях, горят магазины, цветную революцию ( ЦРУ МИ6 > Переворот) и начинаются платные демонстрации с использованием студентов.

Происходит кровавый переворот, и лидер ИРАНа Мосаддык арестован и обвинен в государственной измене, а предыдущий лидер ИРАНА Мохаммед Реза Пехлеви вновь назначен ЦРУ США, а МИ-6 вновь открывает нефтяные месторождения Соединенным Штатам и Великобритании.