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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16669
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 14:52
#7216
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А почему у меня фото перестали выходить? Только ссылки вылазят на них Вроде всё делаю как обычно Че изменилась какая то процедура? :-x

[Исправлено: Vit, 16.06.2025 - 14:53]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7114
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 15:06
#7217
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Цитата:
Vit:
А ещё вот такие взятки-вкусняшки везу пару коробок. За них любая девушка на свидание расстает. Они с орешками.)


О, это светлые и хорошие дела, начинаются в дневное время суток, на всякий случай, ещё цветы возьми на свидание. Вдруг, если девушка окажется фитоняшкой и не ест конфеты или может она просто ждёт того, кто сам слаще любого шоколада? Тогда ты сам должен быть "вкусняшкой", понятно, что тоже с орешками! :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Kairat stayer, 16.06.2025 - 16:07]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7114
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 16:05
#7218
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Цитата:
Vit:
А ещё вот такие взятки-вкусняшки везу пару коробок. За них любая девушка на свидание расстает. Они с орешками.)


Творение капилота :-P :-P :-P

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7114
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 16:15
#7219
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Сорри, "грамотей капилот" четное количество роз изобразил, должно быть нечетное.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7114
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 16:29
#7220
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Теперь вроде всё правильно визуализировано. Отмечают, что семь роз символизируют удачу и везение, а также могут быть знаком восхищения. Также, в некоторых случаях, семь роз дарят при предложении выйти замуж.



[Исправлено: Kairat stayer, 16.06.2025 - 17:32]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7114
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 16:46
#7221
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Отмечают, что по данным израильской разведки, в конце 2023 года, после атаки 7 октября, иранское руководство разделило ученых-ядерщиков на несколько рабочих групп - все они отвечали за разные этапы превращения ядерного материала в боевое взрывное устройство. Параллельно Иран обогащал уран до уровней, которые не имеют гражданского применения, но необходимы для создания ядерной бомбы. До готовности полной бомбы оставалось несколько недель.


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45107
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 17:38
#7222
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Теперь Путин вошел в Историю как самый Великийм неудачник, в сравнении с Израилем, как надо делать спецоперацию и как нельзя..
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1706
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 19:11
#7223
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Просто важное понимание того, почему Иран ненавидит Соединенные Штаты, Великобританию и Европу.

:КАК ЦРУ С ПОМОЩЬЮ МИ-6 СОВЕРШИЛО ПЕРЕворот В ИРАНЕ и привело Иран к гражданским беспорядкам и десятилетиям убийств.

_История компании, которую мы сейчас называем BP, на протяжении последних 100 лет прослеживает дугу транснационального капитализма. Ее корни лежат в первых годах двадцатого века, когда богатый бонвиван по имени Уильям Нокс Д'Арси принял воодушевленное решение. от британского правительства, чтобы начать поиски нефти в Иране. Он заключил концессионное соглашение с абсолютной иранской монархией, используя проверенный способ подкупа трех иранцев, ведущих с ним переговоры.

По этому контракту, который он разработал, Д'Арси должен был владеть всей нефтью, которую он нашел в Иране, и платить правительству только 16% от любой полученной прибыли, не позволяя ни одному иранцу проверять его отчетность. После его первой забастовки в 1908 году он стал единоличным владельцем всего нефтяного океана, лежащего под иранской землей. Никому больше не разрешалось бурить, перерабатывать, добывать или продавать «иранскую» нефть.

«Фортуна преподнесла нам приз из сказочной страны, превосходящий наши самые смелые мечты», — писал позже Уинстон Черчилль, ставший первым лордом Адмиралтейства в 1911 году. «Наградой за предприятие было само мастерство».

Вскоре после этого британцы купили концессию Д'Арси, которую они назвали «Англо-персидской нефтяной компанией». Затем она построила крупнейший мировой правительственный нефтеперерабатывающий завод в порту Абадан в Персидском заливе. С 1920-х по 1940-е годы это был британский стандарт. жизнь поддерживалась за счет нефти из Ирана. Британские автомобили, грузовики и автобусы работали на дешевой иранской нефти. Заводы по всей Великобритании питались нефтью из Ирана. Королевский флот, который проецировал британское влияние по всему миру, питал свои корабли иранской нефтью. .
После Второй мировой войны в развивающемся мире подул ветер национализма и антиколониализма.

В Иране национализм означал одно: мы должны вернуть себе нашу нефть. Движимый этой страстью, парламент проголосовал 28 апреля 1951 года за избрание премьер-министром своего самого страстного сторонника национализации нефти, Мохаммеда Мосаддыка. Правительство единогласно одобрило его законопроект о национализации нефтяной компании. Мосаддык пообещал, что отныне нефтяные доходы будут использоваться для развития Ирана, а не для обогащения Британии.

Мега-гиганты нефтяной промышленности в Соединенных Штатах были недовольны финансовыми потерями, которые, как ожидалось, принесут триллион долларов нефтяной промышленности British Petroleum (BP) и европейским дистрибьюторам.

Итак, в горе от потери триллионной индустрии иранской нефти и контроля, Величество Великобритании / Британская элита вместе с МИ-6 строят планы с ЦРУ по свержению нового лидера Ирана.
Мосаддык.

Руководитель ближневосточного бюро ЦРУ Кермит Рузвельт отправлен в Иран с 1 000 000 долларов США (12 миллионов долларов в сегодняшних деньгах) в виде налоговых бумажных денег США.
и встречается с офицерами ЦРУ и несколькими иранскими политиками, которые были коррумпированы операциями МИ-6 и ЦРУ. Вместе с Рузвельтом они путешествуют по стране и подкупают политиков, священнослужителей и влиятельных лидеров, чтобы пустить слухи о Мосаддыке, и в то же время иранцам платят за организацию. нападения (события под ложным флагом) на местных религиозных лидеров и группы, а также нападения указывают на Мосаддыка как на его полк и обвиняют в приказах, нападениях и убийствах.
Со временем ЦРУ создает огромные массовые гражданские беспорядки и недоверие в иранской стране, и в то же время ЦРУ ввозит в Иран достаточно оружия, чтобы создать 10-тысячную партизанскую армию, которая вызывает хаос в Иране и зданиях, горят магазины, цветную революцию ( ЦРУ МИ6 > Переворот) и начинаются платные демонстрации с использованием студентов.
Происходит кровавый переворот, и лидер ИРАНа Мосаддык арестован и обвинен в государственной измене, а предыдущий лидер ИРАНА Мохаммед Реза Пехлеви вновь назначен ЦРУ США, а МИ-6 вновь открывает нефтяные месторождения Соединенным Штатам и Великобритании.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1706
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 19:12
#7224
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Иран, находящийся под контролем Пехлеви, убивает военных генералов и лидеров, начинает чистку правительства и вводит цензуру в средствах массовой информации и системе образования. Коррупция Пехлеви длится более десяти лет, пока страна не восстает против Пехлеви и его очевидных предательских операций. быть принужденным западными правительствами и военными разведывательными службами.
Вскоре после революции иранцы назначили своим лидером аятоллу Хомейни, и он превратил Иран в Исламскую Республику, и с тех пор Иран давно знал, что Соединенные Штаты украли их нефть, а операции ЦРУ с МИ-6 и британскими державами вызвали гражданские войны в их стране. и огромные массовые гражданские беспорядки на протяжении десятилетий, когда миллионы людей были арестованы, преследованы и убиты, и все это из-за того, что западные державы хотели иранской нефти.
____
Это важное напоминание о том, почему Иран ненавидит США и западные страны.
___
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1706
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 19:12
#7225
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Цитата:
Kairat stayer:
Параллельно Иран обогащал уран до уровней, которые не имеют гражданского применения, но необходимы для создания ядерной бомбы. До готовности полной бомбы оставалось несколько недель.

это кто заявил так - сионисты ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27959
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 19:13
#7226
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Цитата:
Kairat stayer:
Сорри, "грамотей капилот" четное количество роз изобразил, должно быть нечетное.

Копилота вообще не должны волновать подобные предрассудки. Тут, на западе никто не парится о количестве цветов в букетах, половина продается с четным числом, всем пофиг.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27959
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 19:16
#7227
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Цитата:
111:
Теперь Путин вошел в Историю как самый Великийм неудачник

А ты - как любитель древних презиков и анального лубриканта :lol:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1706
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 19:20
#7228
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Цитата:
Kairat stayer:
Отмечают, что по данным израильской разведки, в конце 2023 года, после атаки 7 октября, иранское руководство разделило ученых-ядерщиков на несколько рабочих групп - все они отвечали за разные этапы превращения ядерного материала в боевое взрывное устройство.

перестаньте слушать сионистов
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1706
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 19:25
#7229
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Максим Шевченко на ютубе найдите от 15.06.25
Ссылка не открывается здесь нормально

[video]https://www.youtube.com/live/gj1RKetN30c?si=iD96ucitVwWnasfU[/video]

[Исправлено: YESNO, 16.06.2025 - 20:27]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1706
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 19:38
#7230
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Автор – Ольга Колпакова

Народ как лев

Сидя, в страхе в бомбоубежище, приятно думать, что ты сидишь со смыслом.

Что ты «держишь щит для всех людей», - это слова из песни, которую только что сгондобили мастера песенного жанра.

Что у тебя великая миссия - спасителя.

Что ты лев, который побеждает своих врагов.  Собственно, ничего нового, приблизительно такими мыслями страдают все пациенты психиатрических лечебниц.  

Но если очнуться, и посмотреть правде в глаза, можно увидеть следующее.

Страна не защитила свои границы 7 октября 2023 года, допустив мученическую смерть 1 689 человек. Про заложников все забыли.

;  А теперь полезла на Иран. И опять жертвы, опять мученики. И страдания впереди. Зачем? Но этот вопрос возникает, если мыслить в парадигме, что это страна.

А если военная база, то все нормально. Контролировать чужих, а в жертву своих.

Мы все на работе.

Но не той факультативной работе за еду по 12 часов, а другой – основной – утилизироваться как военный расходный материал.
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