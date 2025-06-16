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Полгода жильцы новостройки в Костанае живут без документов - дом не введен в эксплуатацию

По предписанию Комитета по делам строительства и по решению суда города Астаны без разработки проекта детальной планировки невозможно производить строительство жилого дома

Цитата:Вот сейчас пусть ответят управления ГАСК и строительства!! Как такое возможно? Дом официально не введен в эксплуатацию, а люди живут. Нарушение всевозможных норм безопасности! Где все органы, которые (якобы) запрещали стройку? Как можно допустить строительство без ПДП (это вторые по популярности оскорбительные буквы в наших широтахЦитата:Иииии? Дом стоит! Васильевский тоже как бы под запретом, однако... Вот вам задачка для антикора - кого так по жесткому подмазали из городских властей, что два немаленьких дома вымахали без полного пакета документов? Причём акимат запретил продолжать строительство до решения вопроса с парковкой. Вопрос не решен, а стройка близится к завершению. Полное игнорирование предписания городских властей. У акимата есть самоуважение? Какой то застройщик практически ноги вытер об запрет, а акимат продолжаем думать, что строительство заморожено