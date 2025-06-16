Re: Говядина дороже конины: Бектенов ответил депутатам,...

Отправлено: - 13:47

Халявы больше не будет, РЫНОК, КАПИТАЛИЗМ НА ДВОРЕ, кто больше заплатил тот и сьел, это при "ненавистном совке" госплан думал где растить, кто сколько съест и так далее, сейчас толстожопые чиновники только об откатах думают