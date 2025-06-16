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≡ В Костанае не могут узаконить многоэтажку с трагическим прошлым
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51956
В Костанае не могут узаконить многоэтажку с трагическим прошлым
Отправлено: 16.06.25 - 16:37
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Жители многоэтажки по улице Победа, 70А в Костанае полгода живут в квартирах без документов. Дом до сих пор не введен в эксплуатацию. И это не первый скандал, связанный с многоквартирным домом.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1422
Re: В Костанае не могут узаконить многоэтажку с трагическим...
Отправлено: 16.06.25 - 16:37
#1
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Цитата:
Полгода жильцы новостройки в Костанае живут без документов - дом не введен в эксплуатацию


Вот сейчас пусть ответят управления ГАСК и строительства!! Как такое возможно? Дом официально не введен в эксплуатацию, а люди живут. Нарушение всевозможных норм безопасности! Где все органы, которые (якобы) запрещали стройку? Как можно допустить строительство без ПДП (это вторые по популярности оскорбительные буквы в наших широтах 8-) ?


Цитата:
По предписанию Комитета по делам строительства и по решению суда города Астаны без разработки проекта детальной планировки невозможно производить строительство жилого дома

Иииии? Дом стоит! Васильевский тоже как бы под запретом, однако... Вот вам задачка для антикора - кого так по жесткому подмазали из городских властей, что два немаленьких дома вымахали без полного пакета документов? Причём акимат запретил продолжать строительство до решения вопроса с парковкой. Вопрос не решен, а стройка близится к завершению. Полное игнорирование предписания городских властей. У акимата есть самоуважение? Какой то застройщик практически ноги вытер об запрет, а акимат продолжаем думать, что строительство заморожено
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45107
Re: В Костанае не могут узаконить многоэтажку с трагическим...
Отправлено: 16.06.25 - 16:56
#2
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Да, акимат отрубил там несколько этажей им, хотя не надо было лезть
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16669
Re: В Костанае не могут узаконить многоэтажку с трагическим...
Отправлено: 16.06.25 - 17:30
#3
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Дом на костях. Не стал бы брать там хату
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45107
В Костанае не могут узаконить многоэтажку с трагическим прошлым
Отправлено: 16.06.25 - 17:35
#4
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Цитата:
Vit:

Цитата:
Дом на костях. Не стал бы брать там хату

Там место блатное, вышел и сразу парк, тишина, как у меня на Фараби 85, нет авто туда сюда и тд
У нас просто шумнее в центре, а там и зеленый рынок и складская и бассейн, и отдохнуть можно, плюсов много
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