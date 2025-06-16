saba: Иран заявляет о разработках мирного атома, есть доказательства, что он разрабатывает ЯО, нет и МАГАТЭ, этого тоже не доказало! А для правительства Израиля это факт и оно сразу ракетами, хорошо хоть не ядерными! Кстати для чего ЯО Израилю, если у него в ближайших союзниках США? Просто, чтобы было, про запас?
Всё делается под грифом - совершенно секретно. Ваши рассуждения поверхностны, международные отношения это не пельмени варить, тут каждый запас стратегический, особенно когда твои соседи публично хотят и заявляют, чтобы тебя вообще не было. В этом мире если один говорит: Я - точно не делаю ЯО, а другой - а у меня оно точно есть, но молчу и никому не угрожаю, при этом почему-то все больше переживают за того, кто якобы не делает - парадокс .
saba: Хорошо,я и не претендую на глубину! Моя аксиома : Массированный ракетный удар исполненный лишь на предположениях и без мандата ООН это акт агрессии!!! С детства знаю, все черные дела делаются ночью!
Ну что ж, если с детства знаете, что все черные дела делаются ночью, тогда доказательная база крепкая! Хотя есть сомнения, что не все чёрные дела делаются ночью. В любом случае, осталось только дождаться, когда ООН будет выдавать мандаты ночью, под лунный свет и под роспись совести. Зря, не претендуете на глубину, с такими аксиомами, могли бы стать профессором кафедры диванно-народной геополитики!
Vit: Ну я светлый) я вот так синтезирую не достаток солнечных витаминов.)
Это я понял, что светлый и европейский .
Позавчера информация была, процитирую:
— Зачем сдают витамин D — и правда ли, что его нехватка вызывает депрессию?
Витамин D нужен не только костям, но и иммунитету, настроению, уровню энергии. Его дефицит действительно может вызывать усталость, раздражительность, плохое настроение и частые простуды. В Казахстане дефицит — почти у всех, особенно зимой. Поэтому раз в год стоит его проверять. Если низкий — принимать добавку, но не наугад.
Vit: я вот так синтезирую не достаток солнечных витаминов.)
Смотрю пропиваешь в поддерживающей дозе - Витамин Д3 в дозировке - 4000 МЕ. Что употребляешь Омега 3, тоже неплохо, кровь разжижает.
Недавно отмечал, что уровень витамина D3 показал – 12,4 нг/мл (анализ от 28.04.2025 г.), это сильно пониженный уровень, ниже 20 нг/мл считается дефицитом (Норма: от 30 до 100 нг/мл). Чтобы повысить пропиваю по 10 000 МЕ, на небольшой срок, месяца два думаю достаточно будет, чтобы вывести уровень в оптимальный диапазон. По моим подсчётам и советам экспертов нужно 50-60 нг/мл и стараться держать на этом уровне. Затем повторю анализ крови, если всё будет нормально перейду на поддерживающую норму. Железо было 6, за месяц повысил до 11, предположил что в ЖКТ усваивается нормально, продолжаю далее.
Витамин Д3 пью вместе с витамином K2 (100 mcg) и магнием глицинат (400 mg). Витамин Д3 усиливает всасывание кальция из кишечника, без витамина K2 может возникнуть риск того, что кальций будет откладываться в артериях (сосудистая кальцификация), а не попадать в кости и зубы, где он нужен. K2 активирует белки и помогает кальцию попадать в кости. Доза 100 мкг K2 стандартная профилактическая, подходит к приёму витамина Д в дозах 2000–10 000 МЕ.
Магний участвует в активации витамина Д3 в печени и почках. Без достаточного уровня магния, Витамин Д3 может не активироваться, даже если его много в крови. Организм может перестать использовать Д3 эффективно, что замедляет улучшение состояния. Также магний снижает риск побочных эффектов от высоких доз Д3 (раздражительность, боли в мышцах, перебои в сердце). Способствует усвоению кальция, тоже помогает направлять его в кости, а не в мягкие ткани. Форма магний глицинат считается одной из самых биодоступных и мягких для желудка, доза 400 мг оптимальная суточная доза для взрослого. Фото помещу на форуме, чуть позже. Омега 3 пью норвежскую, как говорится европейское качество .
Да надо сходить в Олимп сдать анализы, посмотреть сколько там у меня железа, меди, золота) Щас у меня будет длительный отпуск. Сбегаю. А это на фото я целый пакет накупил домой, раздам, себе оставлю. Они очень дешёвые в Европе чем у нас. У них это простой витамин- бад а у нас в аптеках продают в 3-4 раза дороже. Как будто супер лекарство.)
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