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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7107
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 10:23
#7201
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Цитата:
saba:
Иран заявляет о разработках мирного атома, есть доказательства, что он разрабатывает ЯО, нет и МАГАТЭ, этого тоже не доказало! А для правительства Израиля это факт и оно сразу ракетами, хорошо хоть не ядерными! Кстати для чего ЯО Израилю, если у него в ближайших союзниках США? Просто, чтобы было, про запас?


Всё делается под грифом - совершенно секретно. Ваши рассуждения поверхностны, международные отношения это не пельмени варить, тут каждый запас стратегический, особенно когда твои соседи публично хотят и заявляют, чтобы тебя вообще не было. В этом мире если один говорит: Я - точно не делаю ЯО, а другой - а у меня оно точно есть, но молчу и никому не угрожаю, при этом почему-то все больше переживают за того, кто якобы не делает - парадокс 8-) 8-) 8-) .
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8098
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 10:32
#7202
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Цитата:
Kairat stayer:
рассуждения поверхностны,

Хорошо,я и не претендую на глубину! Моя аксиома : Массированный ракетный удар исполненный лишь на предположениях и без мандата ООН это акт агрессии!!!
С детства знаю, все черные дела делаются ночью!
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7107
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 10:45
#7203
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Цитата:
saba:
Хорошо,я и не претендую на глубину! Моя аксиома : Массированный ракетный удар исполненный лишь на предположениях и без мандата ООН это акт агрессии!!! С детства знаю, все черные дела делаются ночью!


Ну что ж, если с детства знаете, что все черные дела делаются ночью, тогда доказательная база крепкая! Хотя есть сомнения, что не все чёрные дела делаются ночью. В любом случае, осталось только дождаться, когда ООН будет выдавать мандаты ночью, под лунный свет и под роспись совести. Зря, не претендуете на глубину, с такими аксиомами, могли бы стать профессором кафедры диванно-народной геополитики!
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7107
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 10:57
#7204
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7107
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 11:13
#7205
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Пойду позагораю, пока лето и ясный, солнечный день! Все хорошие дела, нужно делать днём!
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16665
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 11:16
#7206
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Цитата:
Kairat stayer: Пойду позагораю
Незя. ТАСС передовал идёт активность большая у солнышко. Каждый день вспышки и магнитные бури. Надо дома сидеть.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7107
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 11:21
#7207
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Цитата:
Vit:
Незя. ТАСС передовал идёт активность большая у солнышко. Каждый день вспышки и магнитные бури. Надо дома сидеть.


Можно дозированно, минут 15-20 достаточно будет. Пишут, что если побыть на солнце 20 минут, тогда можно синтезировать витамина Д3 - 10 000 МЕ.

Тем более, у меня кожа не совсем светлая, где то между африканским и европейским. Светлый человек европейский может попасть под вспышки и магнитные бури, а смуглому не особо страшны вспышки :-P :-P :-P .
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16665
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 11:39
#7208
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Цитата:
Kairat stayer:
тогда можно синтезировать витамина Д3 - 10 000 МЕ.

Ну я светлый) я вот так синтезирую не достаток солнечных витаминов.)



[Исправлено: Vit, 16.06.2025 - 11:41]

[Исправлено: Vit, 16.06.2025 - 11:52]
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7107
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 13:33
#7209
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Цитата:
Vit:
Ну я светлый) я вот так синтезирую не достаток солнечных витаминов.)


Это я понял, что светлый и европейский :lol: :lol: :lol: .

Позавчера информация была, процитирую:

— Зачем сдают витамин D — и правда ли, что его нехватка вызывает депрессию?

Витамин D нужен не только костям, но и иммунитету, настроению, уровню энергии. Его дефицит действительно может вызывать усталость, раздражительность, плохое настроение и частые простуды. В Казахстане дефицит — почти у всех, особенно зимой. Поэтому раз в год стоит его проверять. Если низкий — принимать добавку, но не наугад.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7107
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 14:00
#7210
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Цитата:
Vit:
я вот так синтезирую не достаток солнечных витаминов.)


Смотрю пропиваешь в поддерживающей дозе - Витамин Д3 в дозировке - 4000 МЕ. Что употребляешь Омега 3, тоже неплохо, кровь разжижает.

Недавно отмечал, что уровень витамина D3 показал – 12,4 нг/мл (анализ от 28.04.2025 г.), это сильно пониженный уровень, ниже 20 нг/мл считается дефицитом (Норма: от 30 до 100 нг/мл). Чтобы повысить пропиваю по 10 000 МЕ, на небольшой срок, месяца два думаю достаточно будет, чтобы вывести уровень в оптимальный диапазон. По моим подсчётам и советам экспертов нужно 50-60 нг/мл и стараться держать на этом уровне. Затем повторю анализ крови, если всё будет нормально перейду на поддерживающую норму. Железо было 6, за месяц повысил до 11, предположил что в ЖКТ усваивается нормально, продолжаю далее.

Витамин Д3 пью вместе с витамином K2 (100 mcg) и магнием глицинат (400 mg).
Витамин Д3 усиливает всасывание кальция из кишечника, без витамина K2 может возникнуть риск того, что кальций будет откладываться в артериях (сосудистая кальцификация), а не попадать в кости и зубы, где он нужен. K2 активирует белки и помогает кальцию попадать в кости. Доза 100 мкг K2 стандартная профилактическая, подходит к приёму витамина Д в дозах 2000–10 000 МЕ.

Магний участвует в активации витамина Д3 в печени и почках. Без достаточного уровня магния, Витамин Д3 может не активироваться, даже если его много в крови. Организм может перестать использовать Д3 эффективно, что замедляет улучшение состояния. Также магний снижает риск побочных эффектов от высоких доз Д3 (раздражительность, боли в мышцах, перебои в сердце). Способствует усвоению кальция, тоже помогает направлять его в кости, а не в мягкие ткани. Форма магний глицинат считается одной из самых биодоступных и мягких для желудка, доза 400 мг оптимальная суточная доза для взрослого. Фото помещу на форуме, чуть позже. Омега 3 пью норвежскую, как говорится европейское качество :lol: :lol: :lol: .

[Исправлено: Kairat stayer, 16.06.2025 - 15:02]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45102
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 14:12
#7211
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Израиль за два дня взял контроль над небом Ирана, чего Россия с Украиной не может уже четвертый год.
Поразительно.,
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16665
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 14:16
#7212
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Цитата:
Kairat stayer:
Да надо сходить в Олимп сдать анализы, посмотреть сколько там у меня железа, меди, золота) Щас у меня будет длительный отпуск. Сбегаю. А это на фото я целый пакет накупил домой, раздам, себе оставлю. Они очень дешёвые в Европе чем у нас. У них это простой витамин- бад а у нас в аптеках продают в 3-4 раза дороже. Как будто супер лекарство.)
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16665
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 14:28
#7213
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Цитата:
Kairat stayer:
А ещё вот такие взятки-вкусняшки везу пару коробок. За них любая девушка на свидание расстает. Они с орешками.)
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7107
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 14:38
#7214
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Цитата:
Kairat stayer:
Фото помещу на форуме, чуть позже. Омега 3 пью норвежскую, как говорится европейское качество .


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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7107
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.06.25 - 14:48
#7215
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Цитата:
Kairat stayer:
Витамин Д3 пью вместе с витамином K2 (100 mcg) и магнием глицинат (400 mg).


Немаловажный момент, чтобы хорошо усваивался витамин Д3, ещё столовую ложку оливкового масла пью.
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