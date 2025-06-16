Отправлено: - 10:23

saba:

Иран заявляет о разработках мирного атома, есть доказательства, что он разрабатывает ЯО, нет и МАГАТЭ, этого тоже не доказало! А для правительства Израиля это факт и оно сразу ракетами, хорошо хоть не ядерными! Кстати для чего ЯО Израилю, если у него в ближайших союзниках США? Просто, чтобы было, про запас?

Цитата:Всё делается под грифом - совершенно секретно. Ваши рассуждения поверхностны, международные отношения это не пельмени варить, тут каждый запас стратегический, особенно когда твои соседи публично хотят и заявляют, чтобы тебя вообще не было. В этом мире если один говорит: Я - точно не делаю ЯО, а другой - а у меня оно точно есть, но молчу и никому не угрожаю, при этом почему-то все больше переживают за того, кто якобы не делает - парадокс