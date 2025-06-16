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≡ Говядина дороже конины: Бектенов ответил депутатам, озадаченным продовольственной безопасностью
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51954
Говядина дороже конины: Бектенов ответил депутатам, озадаченным продовольственной безопасностью
Отправлено: 16.06.25 - 13:47
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В своём запросе депутаты отметили, что традиционно конина в Казахстане было гораздо дороже говядины, однако сейчас ситуация обратная. По мнению мажилисменов, это связано с возникшим дефицитом говядины в стране из-за активного экспорта.
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
473
Re: Говядина дороже конины: Бектенов ответил депутатам,...
Отправлено: 16.06.25 - 13:47
#1
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Халявы больше не будет, РЫНОК, КАПИТАЛИЗМ НА ДВОРЕ, кто больше заплатил тот и сьел, это при "ненавистном совке" госплан думал где растить, кто сколько съест и так далее, сейчас толстожопые чиновники только об откатах думают
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