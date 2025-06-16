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"Убийц" казахстанских дорог будут искать 220 новых систем
"Убийц" казахстанских дорог будут искать 220 новых систем
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51954
"Убийц" казахстанских дорог будут искать 220 новых систем
Отправлено: 16.06.25 - 10:37
В Казахстане усилят контроль за перегруженными грузовиками: до конца 2026 года по всей стране обещают установить еще 220 автоматизированных станций измерения (АСИ). Большая часть из них - 126 систем - появится на трассах республиканского значения, остальные - на местных дорогах.
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Re: "Убийц" казахстанских дорог будут искать 220 новых...
Отправлено: 16.06.25 - 10:37
Цитата:
Китаейский самосвал весит почти 16 т. И что б наверняка не пробили весы перегруз ему надо будет грузить всего лишь 8 т.
Блин не позортись перед нашими соседями. Китайцы узнают, ржать будут всей страной.
Дороги просто нормальные делайте)
Например, при допустимой нагрузке в 25 тонн самосвалы перевозят грузы общей массой 35-40 тонн. Э
Китаейский самосвал весит почти 16 т. И что б наверняка не пробили весы перегруз ему надо будет грузить всего лишь 8 т.
Блин не позортись перед нашими соседями. Китайцы узнают, ржать будут всей страной.
Дороги просто нормальные делайте)
Re: "Убийц" казахстанских дорог будут искать 220 новых...
Отправлено: 16.06.25 - 10:46
Цитата:
Вот и вся причина. Пополнение бюджета. Потому что прекрасно знают что не кто не будет 8т щебня грузить. Проще ваще не выезжать из базы тогда.
В прошлом году за один рейд было выявлено 293 нарушения. Штраф водителям в сумме составил порядка 100 миллионов тенге
Вот и вся причина. Пополнение бюджета. Потому что прекрасно знают что не кто не будет 8т щебня грузить. Проще ваще не выезжать из базы тогда.
b
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.12.12
- Сообщений:
- 33
Re: "Убийц" казахстанских дорог будут искать 220 новых...
Отправлено: 16.06.25 - 11:03
Уже давно надо пересмотреть ГОСТы , и ориентироваться на новые модели автотранспорта ,и в соответствии с этим проектировать дороги , а-то выходит что мы должны ездить на ГАЗонах и ЗИЛах.
Re: "Убийц" казахстанских дорог будут искать 220 новых...
Отправлено: 16.06.25 - 11:17
Цитата:
Вот и нефиг выезжать. Пусть стоят. Когда их покупали знали что их масса превышает нормы? Знали. Значит осознанно шли на нарушения.
Vit:
Проще ваще не выезжать из базы тогда.
Проще ваще не выезжать из базы тогда.
Вот и нефиг выезжать. Пусть стоят. Когда их покупали знали что их масса превышает нормы? Знали. Значит осознанно шли на нарушения.
"Убийц" казахстанских дорог будут искать 220 новых систем
Отправлено: 16.06.25 - 12:27
Цитата:
Китайцы на трале тащит с югов фрукты на север к границы с Казахстаном. Там это все перегружют нам. В среднем на две с половиной фуры помещается. Тоесть он притащил 50т груза+ тягач 7т + трал 10т
.итого 67 т. Их дороги выдерживают.
Яж говорю китайцы ржать будут.) У Европы тоже дороги выносливые.
[Исправлено: Vit, 16.06.2025 - 12:44]
Карачун:
Китайцы на трале тащит с югов фрукты на север к границы с Казахстаном. Там это все перегружют нам. В среднем на две с половиной фуры помещается. Тоесть он притащил 50т груза+ тягач 7т + трал 10т
.итого 67 т. Их дороги выдерживают.
Яж говорю китайцы ржать будут.) У Европы тоже дороги выносливые.
[Исправлено: Vit, 16.06.2025 - 12:44]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 298
Re: "Убийц" казахстанских дорог будут искать 220 новых...
Отправлено: 16.06.25 - 12:47
Вместо того чтобы строить нормальные дороги, а не слегка обернутые асфальтом устанавливают 200 систем отслеживания. Интересно, если их не ставить на какое количество км новой, выносливой дороги хватило бы???
"Убийц" казахстанских дорог будут искать 220 новых систем
Отправлено: 16.06.25 - 12:51
Цитата:
Виталий , я понимаю что вы сведущи в этих вопросах и сейчас как бы немного свысока кидаетесь числами. Но я отличаю общую массу от нагрузки на ось.
И если у того трала 7-8 осей то он в общем-то пройдет по нагрузке на одну ось и по нашим дорогам со своими 50-ю тоннами. А вот эта китайская хрень, что колесит по нашим дорогам, грузовички эти рыжего цвета, они в принципе не соответствуют этому показателю при максимальной допустимой загрузке тс по тех.паспорту.
При этом я нисколько не оспариваю факта что дороги у нас делаются из рук вон плохо. У нас так делается вообще все, почему дороги должны быть исключением?
Vit:
Тоесть он притащил 50т груза+ автомобиль 7т + трал 10т
Тоесть он притащил 50т груза+ автомобиль 7т + трал 10т
Виталий , я понимаю что вы сведущи в этих вопросах и сейчас как бы немного свысока кидаетесь числами. Но я отличаю общую массу от нагрузки на ось.
И если у того трала 7-8 осей то он в общем-то пройдет по нагрузке на одну ось и по нашим дорогам со своими 50-ю тоннами. А вот эта китайская хрень, что колесит по нашим дорогам, грузовички эти рыжего цвета, они в принципе не соответствуют этому показателю при максимальной допустимой загрузке тс по тех.паспорту.
При этом я нисколько не оспариваю факта что дороги у нас делаются из рук вон плохо. У нас так делается вообще все, почему дороги должны быть исключением?
"Убийц" казахстанских дорог будут искать 220 новых систем
Отправлено: 16.06.25 - 13:11
Цитата:
Да я так не кидаюсь числами я скромный)
Про ося я не стал расписывать. В статье про это не слова. А так если все по полочкам раскладывать, по научному, то да там много нюансов. В министерстве транспорта должны знать об этом.
Например самосвалы разные 3 о ные а есть и 4 осные. Значит и полезная нагрузка разная. Но министерство сказало 25 общая и точка. (может не полная статья)
И ещё есть моменты двухскатные ося, одиночные ося, расстояние между осями тоже играет роль на полезную нагрузку. Во всем мире этими формулами и пользуются.
Карачун:
Да я так не кидаюсь числами я скромный)
Про ося я не стал расписывать. В статье про это не слова. А так если все по полочкам раскладывать, по научному, то да там много нюансов. В министерстве транспорта должны знать об этом.
Например самосвалы разные 3 о ные а есть и 4 осные. Значит и полезная нагрузка разная. Но министерство сказало 25 общая и точка. (может не полная статья)
И ещё есть моменты двухскатные ося, одиночные ося, расстояние между осями тоже играет роль на полезную нагрузку. Во всем мире этими формулами и пользуются.
"Убийц" казахстанских дорог будут искать 220 новых систем
Отправлено: 16.06.25 - 13:47
Цитата:
Да, не заметил. Если вы о статье то там сказано что"... при допустимой массе в 25 тонн и т.д." ну если это трехосный самосвал с какими-нибудь спаренными колесами то да, он примерно столько и может перевозить не выходя за ограничение в 8т на ось, которое в большинстве своем у нас по междугородним дорогам и есть. Собственно и в европе не то чтобы сильно больше, ну там 10 тонн на ось, пусть даже с учетом конструктива тс доходит до 12-ти. Это все равно не позволяет перевозить на 3-хосном грузовике 35-40 тонн груза.
Vit:
министерство сказало 25 общая
министерство сказало 25 общая
Да, не заметил. Если вы о статье то там сказано что"... при допустимой массе в 25 тонн и т.д." ну если это трехосный самосвал с какими-нибудь спаренными колесами то да, он примерно столько и может перевозить не выходя за ограничение в 8т на ось, которое в большинстве своем у нас по междугородним дорогам и есть. Собственно и в европе не то чтобы сильно больше, ну там 10 тонн на ось, пусть даже с учетом конструктива тс доходит до 12-ти. Это все равно не позволяет перевозить на 3-хосном грузовике 35-40 тонн груза.
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