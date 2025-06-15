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≡ «Росатом» возглавит строительство первой АЭС в Казахстане. Как Астана делала выбор
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51954
«Росатом» возглавит строительство первой АЭС в Казахстане. Как Астана делала выбор
Отправлено: 15.06.25 - 20:01
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В Казахстане выбрали поставщика технологий для строительства первой АЭС. Им стал российский "Росатом". Межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли определила условия этой компании как «наиболее выгодные и оптимальные». Во сколько Казахстану обойдется строительство АЭС по проекту «Росатома», не сообщается.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
793
Re: «Росатом» возглавит строительство первой АЭС в Казахстане....
Отправлено: 16.06.25 - 13:42
#15
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Цитата:
Карачун:
И будет аэс вместо гигаватов

ЛРТ номер 2 будет.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1642
Re: «Росатом» возглавит строительство первой АЭС в Казахстане....
Отправлено: 16.06.25 - 13:49
#16
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Цитата:
директор пляжа:
ЛРТ номер 2 будет.

О! Это уж будьте спокойны! В этом я ни на секунду не сомневаюсь. :lol:
Профайл
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