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≡ "Я виноват лишь в самооговоре" - 11 лет колонии запросила прокурор для обвиняемого в убийстве в мае 2003-го года в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51954
"Я виноват лишь в самооговоре" - 11 лет колонии запросила прокурор для обвиняемого в убийстве в мае 2003-го года в Костанае
Отправлено: 16.06.25 - 13:40
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Прокурор Гульмира КЕНЖЕТАЕВА запросила для подсудимого за убийство Оксаны Ефремовой наказание в виде 11 лет лишения свободы. С учетом того, что Николай Ленкин отбывает наказание по другому делу, его могут лишить свободы на 15 лет.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
793
Re: "Я виноват лишь в самооговоре" - 11 лет колонии...
Отправлено: 16.06.25 - 13:40
#1
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то есть она сама себя задушила? или с кем-то другим водку пила. странная ситуация.
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