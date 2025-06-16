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"Я виноват лишь в самооговоре" - 11 лет колонии запросила прокурор для обвиняемого в убийстве в мае 2003-го года в Костанае
"Я виноват лишь в самооговоре" - 11 лет колонии запросила прокурор для обвиняемого в убийстве в мае 2003-го года в Костанае
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