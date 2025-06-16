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≡ "Убийц" казахстанских дорог будут искать 220 новых систем
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51952
"Убийц" казахстанских дорог будут искать 220 новых систем
Отправлено: 16.06.25 - 10:37
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В Казахстане усилят контроль за перегруженными грузовиками: до конца 2026 года по всей стране обещают установить еще 220 автоматизированных станций измерения (АСИ). Большая часть из них - 126 систем - появится на трассах республиканского значения, остальные - на местных дорогах.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16660
Re: "Убийц" казахстанских дорог будут искать 220 новых...
Отправлено: 16.06.25 - 10:37
#1
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Цитата:
Например, при допустимой нагрузке в 25 тонн самосвалы перевозят грузы общей массой 35-40 тонн. Э

Китаейский самосвал весит почти 16 т. И что б наверняка не пробили весы перегруз ему надо будет грузить всего лишь 8 т.

Блин не позортись перед нашими соседями. Китайцы узнают, ржать будут всей страной.

Дороги просто нормальные делайте)
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16660
Re: "Убийц" казахстанских дорог будут искать 220 новых...
Отправлено: 16.06.25 - 10:46
#2
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Цитата:
В прошлом году за один рейд было выявлено 293 нарушения. Штраф водителям в сумме составил порядка 100 миллионов тенге

Вот и вся причина. Пополнение бюджета. Потому что прекрасно знают что не кто не будет 8т щебня грузить. Проще ваще не выезжать из базы тогда. :lol:
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b
§ berkut_1973
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.12
Сообщений:
33
"Убийц" казахстанских дорог будут искать 220 новых систем
Отправлено: 16.06.25 - 11:03
#3
Комментарий проходит проверку.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1638
Re: "Убийц" казахстанских дорог будут искать 220 новых...
Отправлено: 16.06.25 - 11:17
#4
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Цитата:
Vit:
Проще ваще не выезжать из базы тогда.

Вот и нефиг выезжать. Пусть стоят. Когда их покупали знали что их масса превышает нормы? Знали. Значит осознанно шли на нарушения.
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