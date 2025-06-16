Отправлено: - 10:46

В прошлом году за один рейд было выявлено 293 нарушения. Штраф водителям в сумме составил порядка 100 миллионов тенге

Цитата:Вот и вся причина. Пополнение бюджета. Потому что прекрасно знают что не кто не будет 8т щебня грузить. Проще ваще не выезжать из базы тогда.