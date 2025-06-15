Отправлено: - 23:40

родом из Шанхая2022:

чтоб этого не случилось вся страна в том числе и ТЫ как обладатель Российской недвижимости должен взять в свои руки строительный инструмент

родом из Шанхая2022:

если нет то придётся нашему будущему поколению испытать дефицит электроэнергии

maxsaf:

Или все таки удобнее читать инструкцию по эксплуатации и подписи к кнопкам, на русском, чем на китайском, иероглифами? ))

maxsaf:

Отличная идея. А то развелось тут бездельников, понимаешь

Цитата:Ниче не долженЕсли умрет осел моя недвижка в России станет ещё дороже)Так как придет либерал к власти и сдаст страну чтобы из под санкций выйти Цитата:Нет никакого дефицита энергии в странеВсе это придумано под предлог строительства АЭСЦитата:Китайские машины думаешь с паспортами на китайском только приходят или может китайцы научились промышленных переводчиков уже нанимать?)Цитата:Так сиди в Канаде делай ченить а не бездельничай тут