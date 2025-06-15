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«Росатом» возглавит строительство первой АЭС в Казахстане. Как Астана делала выбор
«Росатом» возглавит строительство первой АЭС в Казахстане. Как Астана делала выбор
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51951
«Росатом» возглавит строительство первой АЭС в Казахстане. Как Астана делала выбор
Отправлено: 15.06.25 - 20:01
В Казахстане выбрали поставщика технологий для строительства первой АЭС. Им стал российский "Росатом". Межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли определила условия этой компании как «наиболее выгодные и оптимальные». Во сколько Казахстану обойдется строительство АЭС по проекту «Росатома», не сообщается.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18233
Re: «Росатом» возглавит строительство первой АЭС в Казахстане....
Отправлено: 15.06.25 - 20:01
Цитата:
а там либо осел либо падишах....
По его информации, в среднем, на строительство АЭС уйдет 12 лет.
Источник:
Источник:
а там либо осел либо падишах....
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2040
Re: «Росатом» возглавит строительство первой АЭС в Казахстане....
Отправлено: 15.06.25 - 23:16
Цитата:
...чтоб этого не случилось вся страна в том числе и ТЫ как обладатель Российской недвижимости должен взять в свои руки строительный инструмент и своим подчеркну добросовестным трудом предотвратишь смерть выше упомянутых персон,если нет то придётся нашему будущему поколению испытать дефицит электроэнергии...
abaika95:
а там либо осел либо падишах....
а там либо осел либо падишах....
...чтоб этого не случилось вся страна в том числе и ТЫ как обладатель Российской недвижимости должен взять в свои руки строительный инструмент и своим подчеркну добросовестным трудом предотвратишь смерть выше упомянутых персон,если нет то придётся нашему будущему поколению испытать дефицит электроэнергии...
Re: «Росатом» возглавит строительство первой АЭС в Казахстане....
Отправлено: 15.06.25 - 23:18
Во время референдума такой хайп стоял, а как выбрали Россию - тишина...
Цитата:
Интересно, каким образом пришли к такому выводу? У китайцев было ценовое в два раза ниже. Или все таки удобнее читать инструкцию по эксплуатации и подписи к кнопкам, на русском, чем на китайском, иероглифами? ))
Цитата:
условия этой компании как «наиболее выгодные и оптимальные».
- Далее следуют предложения китайской China National Nuclear Corporation.
- Далее следуют предложения китайской China National Nuclear Corporation.
Интересно, каким образом пришли к такому выводу? У китайцев было ценовое в два раза ниже. Или все таки удобнее читать инструкцию по эксплуатации и подписи к кнопкам, на русском, чем на китайском, иероглифами? ))
Re: «Росатом» возглавит строительство первой АЭС в Казахстане....
Отправлено: 15.06.25 - 23:22
Цитата:
Отличная идея. А то развелось тут бездельников, понимаешь
родом из Шанхая2022:
ТЫ как обладатель Российской недвижимости должен взять в свои руки строительный инструмент и своим подчеркну добросовестным трудом
ТЫ как обладатель Российской недвижимости должен взять в свои руки строительный инструмент и своим подчеркну добросовестным трудом
Отличная идея. А то развелось тут бездельников, понимаешь
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18233
«Росатом» возглавит строительство первой АЭС в Казахстане. Как Астана делала выбор
Отправлено: 15.06.25 - 23:40
Цитата:
Ниче не должен
Если умрет осел моя недвижка в России станет ещё дороже)
Так как придет либерал к власти и сдаст страну чтобы из под санкций выйти Цитата:
Нет никакого дефицита энергии в стране
Все это придумано под предлог строительства АЭС
Цитата:
Китайские машины думаешь с паспортами на китайском только приходят или может китайцы научились промышленных переводчиков уже нанимать?)
Цитата:
Так сиди в Канаде делай ченить а не бездельничай тут
родом из Шанхая2022:
чтоб этого не случилось вся страна в том числе и ТЫ как обладатель Российской недвижимости должен взять в свои руки строительный инструмент
чтоб этого не случилось вся страна в том числе и ТЫ как обладатель Российской недвижимости должен взять в свои руки строительный инструмент
Ниче не должен
Если умрет осел моя недвижка в России станет ещё дороже)
Так как придет либерал к власти и сдаст страну чтобы из под санкций выйти Цитата:
родом из Шанхая2022:
если нет то придётся нашему будущему поколению испытать дефицит электроэнергии
если нет то придётся нашему будущему поколению испытать дефицит электроэнергии
Нет никакого дефицита энергии в стране
Все это придумано под предлог строительства АЭС
Цитата:
maxsaf:
Или все таки удобнее читать инструкцию по эксплуатации и подписи к кнопкам, на русском, чем на китайском, иероглифами? ))
Или все таки удобнее читать инструкцию по эксплуатации и подписи к кнопкам, на русском, чем на китайском, иероглифами? ))
Китайские машины думаешь с паспортами на китайском только приходят или может китайцы научились промышленных переводчиков уже нанимать?)
Цитата:
maxsaf:
Отличная идея. А то развелось тут бездельников, понимаешь
Отличная идея. А то развелось тут бездельников, понимаешь
Так сиди в Канаде делай ченить а не бездельничай тут
«Росатом» возглавит строительство первой АЭС в Казахстане. Как Астана делала выбор
Отправлено: 16.06.25 - 03:02
Цитата:
Ага, научились
abaika95:
или может китайцы научились промышленных переводчиков уже нанимать?
или может китайцы научились промышленных переводчиков уже нанимать?
Ага, научились
«Росатом» возглавит строительство первой АЭС в Казахстане. Как Астана делала выбор
Отправлено: 16.06.25 - 03:03
Цитата:
А чё ты сидишь, молчишь, родина в опасности, все кругом врут
abaika95:
Нет никакого дефицита энергии в стране Все это придумано под предлог строительства АЭС
Нет никакого дефицита энергии в стране Все это придумано под предлог строительства АЭС
А чё ты сидишь, молчишь, родина в опасности, все кругом врут
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