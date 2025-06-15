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≡ Восток, Италия и мы... - Такая компания сошлась на ужине в костанайском ресторане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51951
Восток, Италия и мы... - Такая компания сошлась на ужине в костанайском ресторане
Отправлено: 15.06.25 - 13:16
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Свое маленькое торжество мы хотели отметить за большим столом в красивом месте. Сунулись туда, где нам всегда нравилось, и развернулись под напором чьего-то шумного и многолюдного гулянья. А в «Тумар» зарулили случайно...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45101
Re: Восток, Италия и мы... - Такая компания сошлась на ужине в...
Отправлено: 15.06.25 - 13:16
#1
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Круто..
Кстати такая забота об инвалидах колясочниках, они вообще ходят в такие заведения?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18231
Re: Восток, Италия и мы... - Такая компания сошлась на ужине в...
Отправлено: 15.06.25 - 19:25
#2
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Цитата:
Итоговый счет за праздничный ужин на четверых - 40 096 тенге,

Источник:


в итоге на одного 10ка вышла
а сьел порцию люля, пол порции овощей гриль,самсушку, кружку чая, и подьел по чучуть салатиков
дорого
в тандыре на 10ку один человек может съесть стейк, шашлык, чайник чая, порцию мант и салат с баклажанами и еще на десерт останется
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4404
Re: Восток, Италия и мы... - Такая компания сошлась на ужине в...
Отправлено: 15.06.25 - 19:33
#3
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//Выбирая, метался между равиоли с вишней и с креветками.//

Ну а чё не пельмени? Тоже мне равиоли нашли... ;-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8090
Восток, Италия и мы... - Такая компания сошлась на ужине в костанайском ресторане
Отправлено: 15.06.25 - 20:17
#4
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Цитата:
abaika95:
тандыр

А что только Тандыр то, на улице в донерном киоске на 10 до смерти уесться можно!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8090
Восток, Италия и мы... - Такая компания сошлась на ужине в костанайском ресторане
Отправлено: 15.06.25 - 20:22
#5
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Эл-починно:
Ну а чё не пельмени[/quo
Не патриотичненько? Хочет человек равиоли, пусть ест! Хотя мне трудно представить пельмени с вишней или с креветками! Поэтому только равиоли, пельмени у нас традиционные, тут мясо нужно!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3772
Re: Восток, Италия и мы... - Такая компания сошлась на ужине в...
Отправлено: 15.06.25 - 20:33
#6
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что ни говори, а в Тумаре готовят вкусно! со всякими тандырками даже сравнивать некорректно. совершенно иной уровень.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16652
Re: Восток, Италия и мы... - Такая компания сошлась на ужине в...
Отправлено: 15.06.25 - 21:24
#7
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Хочу попробовать равиоли с креветками. Много о них видел от разных чавкующих блогеров. Думаю надо будет заглянуть в это заведение с кем нибудь на пару
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16652
Re: Восток, Италия и мы... - Такая компания сошлась на ужине в...
Отправлено: 15.06.25 - 21:26
#8
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Цитата:
saba:
на улице в донерном киоске на 10 до смерти уесться можно!

:lol: :lol: :lol:
Саба не ну иногда хочется желудок порадовать экзотикой. Но как правило, почти всегда приходит разочарование. Наверно потому что организм привык к стандартной еде.)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27953
Восток, Италия и мы... - Такая компания сошлась на ужине в костанайском ресторане
Отправлено: 15.06.25 - 23:26
#9
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Цитата:
Vit:
Хочу попробовать равиоли с креветками. Много о них видел от разных чавкующих блогеров. Думаю надо будет заглянуть в это заведение с кем нибудь на пару

Не думал, что когда-нибудь объемся креветок. У нас их очень много, дёшево, что я с ними только не делал, и на костре, и тушил с чесноком. Все таки в итоге объелся, теперь вообще их не хочу :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27953
Восток, Италия и мы... - Такая компания сошлась на ужине в костанайском ресторане
Отправлено: 15.06.25 - 23:28
#10
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Цитата:
saba:
трудно представить пельмени с вишней

Вареники с вишнями в сметане - вкуснятина. ;-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18231
Восток, Италия и мы... - Такая компания сошлась на ужине в костанайском ресторане
Отправлено: 15.06.25 - 23:44
#11
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Цитата:
saba:
А что только Тандыр то, на улице в донерном киоске на 10 до смерти уесться можно!

В киоске только денеры
В тандыре же по сути те же восточные блюда вкуснее и дешевле в разы
Цитата:
maxsaf:
У нас их очень много, дёшево

Это типа такие понты?
Открою секрет у Казахстана нет выхода к океанам но креветками у нас всё пивнухи забиты
Их вместо семечек уже берут пивка попить с ними

Цитата:
юля елиссева:
что ни говори, а в Тумаре готовят вкусно! со всякими тандырками даже сравнивать некорректно. совершенно иной уровень.

Тот же уровень
И еды и сервиса
Только тумар пафоса нагоняет на себя и цены а тандыр спокойное семейное кафе
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