Отправлено: - 23:26

Vit:

Хочу попробовать равиоли с креветками. Много о них видел от разных чавкующих блогеров. Думаю надо будет заглянуть в это заведение с кем нибудь на пару

Цитата:Не думал, что когда-нибудь объемся креветок. У нас их очень много, дёшево, что я с ними только не делал, и на костре, и тушил с чесноком. Все таки в итоге объелся, теперь вообще их не хочу