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≡ «Росатом» возглавит строительство первой АЭС в Казахстане. Как Астана делала выбор
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51951
«Росатом» возглавит строительство первой АЭС в Казахстане. Как Астана делала выбор
Отправлено: 15.06.25 - 20:01
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В Казахстане выбрали поставщика технологий для строительства первой АЭС. Им стал российский "Росатом". Межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли определила условия этой компании как «наиболее выгодные и оптимальные». Во сколько Казахстану обойдется строительство АЭС по проекту «Росатома», не сообщается.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18231
Re: «Росатом» возглавит строительство первой АЭС в Казахстане....
Отправлено: 15.06.25 - 20:01
#1
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Цитата:
По его информации, в среднем, на строительство АЭС уйдет 12 лет.

Источник:


а там либо осел либо падишах....
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2040
Re: «Росатом» возглавит строительство первой АЭС в Казахстане....
Отправлено: 15.06.25 - 23:16
#2
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Цитата:
abaika95:
а там либо осел либо падишах....

...чтоб этого не случилось вся страна в том числе и ТЫ как обладатель Российской недвижимости должен взять в свои руки строительный инструмент и своим подчеркну добросовестным трудом предотвратишь смерть выше упомянутых персон,если нет то придётся нашему будущему поколению испытать дефицит электроэнергии...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27953
Re: «Росатом» возглавит строительство первой АЭС в Казахстане....
Отправлено: 15.06.25 - 23:18
#3
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Во время референдума такой хайп стоял, а как выбрали Россию - тишина...

Цитата:
условия этой компании как «наиболее выгодные и оптимальные».

- Далее следуют предложения китайской China National Nuclear Corporation. 



Интересно, каким образом пришли к такому выводу? У китайцев было ценовое в два раза ниже. Или все таки удобнее читать инструкцию по эксплуатации и подписи к кнопкам, на русском, чем на китайском, иероглифами? ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27953
Re: «Росатом» возглавит строительство первой АЭС в Казахстане....
Отправлено: 15.06.25 - 23:22
#4
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
ТЫ как обладатель Российской недвижимости должен взять в свои руки строительный инструмент и своим подчеркну добросовестным трудом

Отличная идея. А то развелось тут бездельников, понимаешь :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18231
«Росатом» возглавит строительство первой АЭС в Казахстане. Как Астана делала выбор
Отправлено: 15.06.25 - 23:40
#5
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
чтоб этого не случилось вся страна в том числе и ТЫ как обладатель Российской недвижимости должен взять в свои руки строительный инструмент

Ниче не должен
Если умрет осел моя недвижка в России станет ещё дороже)
Так как придет либерал к власти и сдаст страну чтобы из под санкций выйти Цитата:
родом из Шанхая2022:
если нет то придётся нашему будущему поколению испытать дефицит электроэнергии

Нет никакого дефицита энергии в стране
Все это придумано под предлог строительства АЭС
Цитата:
maxsaf:
Или все таки удобнее читать инструкцию по эксплуатации и подписи к кнопкам, на русском, чем на китайском, иероглифами? ))

Китайские машины думаешь с паспортами на китайском только приходят или может китайцы научились промышленных переводчиков уже нанимать?)
Цитата:
maxsaf:
Отличная идея. А то развелось тут бездельников, понимаешь

Так сиди в Канаде делай ченить а не бездельничай тут
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