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«Росатом» возглавит строительство первой АЭС в Казахстане. Как Астана делала выбор
«Росатом» возглавит строительство первой АЭС в Казахстане. Как Астана делала выбор
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