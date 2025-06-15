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Восток, Италия и мы... - Такая компания сошлась на ужине в костанайском ресторане
Восток, Италия и мы... - Такая компания сошлась на ужине в костанайском ресторане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51951
Восток, Италия и мы... - Такая компания сошлась на ужине в костанайском ресторане
Отправлено: 15.06.25 - 13:16
Свое маленькое торжество мы хотели отметить за большим столом в красивом месте. Сунулись туда, где нам всегда нравилось, и развернулись под напором чьего-то шумного и многолюдного гулянья. А в «Тумар» зарулили случайно...
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45101
Re: Восток, Италия и мы... - Такая компания сошлась на ужине в...
Отправлено: 15.06.25 - 13:16
Круто..
Кстати такая забота об инвалидах колясочниках, они вообще ходят в такие заведения?
Кстати такая забота об инвалидах колясочниках, они вообще ходят в такие заведения?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18231
Re: Восток, Италия и мы... - Такая компания сошлась на ужине в...
Отправлено: 15.06.25 - 19:25
Цитата:
в итоге на одного 10ка вышла
а сьел порцию люля, пол порции овощей гриль,самсушку, кружку чая, и подьел по чучуть салатиков
дорого
в тандыре на 10ку один человек может съесть стейк, шашлык, чайник чая, порцию мант и салат с баклажанами и еще на десерт останется
Итоговый счет за праздничный ужин на четверых - 40 096 тенге,
Источник:
Источник:
в итоге на одного 10ка вышла
а сьел порцию люля, пол порции овощей гриль,самсушку, кружку чая, и подьел по чучуть салатиков
дорого
в тандыре на 10ку один человек может съесть стейк, шашлык, чайник чая, порцию мант и салат с баклажанами и еще на десерт останется
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4404
Re: Восток, Италия и мы... - Такая компания сошлась на ужине в...
Отправлено: 15.06.25 - 19:33
//Выбирая, метался между равиоли с вишней и с креветками.//
Ну а чё не пельмени? Тоже мне равиоли нашли...
Ну а чё не пельмени? Тоже мне равиоли нашли...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8090
Восток, Италия и мы... - Такая компания сошлась на ужине в костанайском ресторане
Отправлено: 15.06.25 - 20:17
Цитата:
А что только Тандыр то, на улице в донерном киоске на 10 до смерти уесться можно!
abaika95:
тандыр
тандыр
А что только Тандыр то, на улице в донерном киоске на 10 до смерти уесться можно!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8090
Восток, Италия и мы... - Такая компания сошлась на ужине в костанайском ресторане
Отправлено: 15.06.25 - 20:22
Эл-починно:
Ну а чё не пельмени[/quo
Не патриотичненько? Хочет человек равиоли, пусть ест! Хотя мне трудно представить пельмени с вишней или с креветками! Поэтому только равиоли, пельмени у нас традиционные, тут мясо нужно!
Ну а чё не пельмени[/quo
Не патриотичненько? Хочет человек равиоли, пусть ест! Хотя мне трудно представить пельмени с вишней или с креветками! Поэтому только равиоли, пельмени у нас традиционные, тут мясо нужно!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3772
Re: Восток, Италия и мы... - Такая компания сошлась на ужине в...
Отправлено: 15.06.25 - 20:33
что ни говори, а в Тумаре готовят вкусно! со всякими тандырками даже сравнивать некорректно. совершенно иной уровень.
Re: Восток, Италия и мы... - Такая компания сошлась на ужине в...
Отправлено: 15.06.25 - 21:24
Хочу попробовать равиоли с креветками. Много о них видел от разных чавкующих блогеров. Думаю надо будет заглянуть в это заведение с кем нибудь на пару
Re: Восток, Италия и мы... - Такая компания сошлась на ужине в...
Отправлено: 15.06.25 - 21:26
Цитата:
Саба не ну иногда хочется желудок порадовать экзотикой. Но как правило, почти всегда приходит разочарование. Наверно потому что организм привык к стандартной еде.)
saba:
на улице в донерном киоске на 10 до смерти уесться можно!
на улице в донерном киоске на 10 до смерти уесться можно!
Саба не ну иногда хочется желудок порадовать экзотикой. Но как правило, почти всегда приходит разочарование. Наверно потому что организм привык к стандартной еде.)
Восток, Италия и мы... - Такая компания сошлась на ужине в костанайском ресторане
Отправлено: 15.06.25 - 23:26
Цитата:
Не думал, что когда-нибудь объемся креветок. У нас их очень много, дёшево, что я с ними только не делал, и на костре, и тушил с чесноком. Все таки в итоге объелся, теперь вообще их не хочу
Vit:
Хочу попробовать равиоли с креветками. Много о них видел от разных чавкующих блогеров. Думаю надо будет заглянуть в это заведение с кем нибудь на пару
Хочу попробовать равиоли с креветками. Много о них видел от разных чавкующих блогеров. Думаю надо будет заглянуть в это заведение с кем нибудь на пару
Не думал, что когда-нибудь объемся креветок. У нас их очень много, дёшево, что я с ними только не делал, и на костре, и тушил с чесноком. Все таки в итоге объелся, теперь вообще их не хочу
Восток, Италия и мы... - Такая компания сошлась на ужине в костанайском ресторане
Отправлено: 15.06.25 - 23:28
Цитата:
Вареники с вишнями в сметане - вкуснятина.
saba:
трудно представить пельмени с вишней
трудно представить пельмени с вишней
Вареники с вишнями в сметане - вкуснятина.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18231
Восток, Италия и мы... - Такая компания сошлась на ужине в костанайском ресторане
Отправлено: 15.06.25 - 23:44
Цитата:
В киоске только денеры
В тандыре же по сути те же восточные блюда вкуснее и дешевле в разы
Цитата:
Это типа такие понты?
Открою секрет у Казахстана нет выхода к океанам но креветками у нас всё пивнухи забиты
Их вместо семечек уже берут пивка попить с ними
Цитата:
Тот же уровень
И еды и сервиса
Только тумар пафоса нагоняет на себя и цены а тандыр спокойное семейное кафе
saba:
А что только Тандыр то, на улице в донерном киоске на 10 до смерти уесться можно!
А что только Тандыр то, на улице в донерном киоске на 10 до смерти уесться можно!
В киоске только денеры
В тандыре же по сути те же восточные блюда вкуснее и дешевле в разы
Цитата:
maxsaf:
У нас их очень много, дёшево
У нас их очень много, дёшево
Это типа такие понты?
Открою секрет у Казахстана нет выхода к океанам но креветками у нас всё пивнухи забиты
Их вместо семечек уже берут пивка попить с ними
Цитата:
юля елиссева:
что ни говори, а в Тумаре готовят вкусно! со всякими тандырками даже сравнивать некорректно. совершенно иной уровень.
что ни говори, а в Тумаре готовят вкусно! со всякими тандырками даже сравнивать некорректно. совершенно иной уровень.
Тот же уровень
И еды и сервиса
Только тумар пафоса нагоняет на себя и цены а тандыр спокойное семейное кафе
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