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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=56292 В советские времена была пропаганда, что у казахских кочевников нет истории и традиций.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=56292 В гербе ничего лишнего нет. Видел картину «Мона Лиза» Леонардо да Винчи? Ты бы туда что-то добавил? Это законченный материал. И герб тоже - туда ничего не надо добавлять.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=56292 в управлении общественного развития акимата Костанайской области, применяемая символика в виде круга с тюльпаном Шренка и птицей КараторгайИсточник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=56292 Вы, журналисты, видите только отрицательную сторону. У вас нет новизны, новых предложений. Вы ничего не делаете. Только о плохом говорите. Не надо так. Надо хорошее пропагандировать! Хозяйственные вопросы всегда будут, но они не главные. Они будут решены - не сегодня, так завтра. А не просто говорить о том, что есть грязь.Источник:

Цитата:ааа поэтому в ссср ставили балеты по мотивам национальных казахских танцев, сказок и историйи еще концерты кобызистов и домбристов проводилипотому что истории и традиций не было оказывается)Цитата:честно наш герб фиг запомнишьпонамешано всегораньше я крылья тулпара вообще за кустые какие то принимал в гербе так они не выразительно выглядятЦитата:ну дасовсем с костанаем связано и тюльпаны и эта птицая бы герб тургайской области взял который еще при царе былголова лошади, лук и копьепростопоказательно и со вкусом )Цитата:да поняли журналисты? надо писать что все хорошо и все нормально)