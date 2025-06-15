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≡ Разговор о гербах - старых и новых. Создатель одного из символов Казахстана спорит о патриотах и рассуждает об истории кочевников
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51951
Разговор о гербах - старых и новых. Создатель одного из символов Казахстана спорит о патриотах и рассуждает об истории кочевников
Отправлено: 15.06.25 - 13:09
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Архитектор, заслуженный деятель РК Жандарбек МАЛИБЕКОВ дал эксклюзивное интервью «НГ» о том, как придумать герб, как воспитать патриотизм и почему казахстанцы зачастую нарушают правила использования государственных символов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45101
Re: Разговор о гербах - старых и новых. Создатель одного из...
Отправлено: 15.06.25 - 13:09
#1
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Конечно очень смешно все тут, особенно говоряшки про патриотизм, но дедушка старенький, ему можно веселить народ..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18229
Re: Разговор о гербах - старых и новых. Создатель одного из...
Отправлено: 15.06.25 - 19:59
#2
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Цитата:
В советские времена была пропаганда, что у казахских кочевников нет истории и традиций.

Источник:


ааа поэтому в ссср ставили балеты по мотивам национальных казахских танцев, сказок и историй
и еще концерты кобызистов и домбристов проводили
потому что истории и традиций не было оказывается)

Цитата:
В гербе ничего лишнего нет. Видел картину «Мона Лиза» Леонардо да Винчи? Ты бы туда что-то добавил? Это законченный материал. И герб тоже - туда ничего не надо добавлять.

Источник:


честно наш герб фиг запомнишь
понамешано всего
раньше я крылья тулпара вообще за кустые какие то принимал в гербе так они не выразительно выглядят

Цитата:
в управлении общественного развития акимата Костанайской области, применяемая символика в виде круга с тюльпаном Шренка и птицей Караторгай

Источник:


ну да
совсем с костанаем связано и тюльпаны и эта птица
я бы герб тургайской области взял который еще при царе был
голова лошади, лук и копье
просто
показательно и со вкусом )

Цитата:
Вы, журналисты, видите только отрицательную сторону. У вас нет новизны, новых предложений. Вы ничего не делаете. Только о плохом говорите. Не надо так. Надо хорошее пропагандировать! Хозяйственные вопросы всегда будут, но они не главные. Они будут решены - не сегодня, так завтра. А не просто говорить о том, что есть грязь.

Источник:


да поняли журналисты? надо писать что все хорошо и все нормально)
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