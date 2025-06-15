Отправлено: - 09:23

saba:

Примерно такие же аргументы приводят любители СВО! Прекрасные доводы у Вас и у них! Эти мне нравятся, поэтому можно закрыть глаза на всё! Тем более в противниках у них такие бяки, против них любые средства хороши!

Цитата:В части касающейся Израиля, почему противникам не угомонится и жить в мире и согласии с соседом! Последний не нападал, а защищался и создавал буферные зоны.