Восток, Италия и мы... - Такая компания сошлась на ужине в костанайском ресторане

Отправлено: - 20:22

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Ну а чё не пельмени[/quo

Не патриотичненько? Хочет человек равиоли, пусть ест! Хотя мне трудно представить пельмени с вишней или с креветками! Поэтому только равиоли, пельмени у нас традиционные, тут мясо нужно!