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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=56303 Но насколько они соответствуют интересам государства и отражают взгляды казахского народа, разделенного на три жуза?Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=56303 При Назарбаеве говорили о засилье его семьи и рода шапырашты.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=56303 Видимо, трудно было объяснить тотальное засилье во властных структурах уроженцев Алматы и Алматинской области, которые были из так называемого Старшего жуза, приходилось в анкетах скрывать исходные данные новых хозяев жизни.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=56303 Что за безразмерный штат в администрации президента (АП)?Источник:

Цитата:косанов что российским политологом заделался? только россияне с умной видой сидят и рассуждают что в казахстане все решения зависят от жузовости))) ну росссияне ладно они разбираются в политике иных стран как ежи в футболках но косанов то куда?Цитата:а токаев назеру кто оказался? сын или дедушка?)) везде семейка назера якобы сидела но приемником выбрал левогоЦитата:причем здесь жуз и отдельные шапараштинцы?путин став президентом притащил за собой всех питерскихбрежнев днепропетровских во власть тащилсталин кавказцевтоже с жузами как то связано?))Цитата:вроде публиковали информацию что АП у нас имеет штат 1000 человекбольше чем в любом министерствеа что делает это ап?советы советует и отчеты собираетбольше ничего