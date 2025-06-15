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≡ Амиржан КОСАНОВ: Крапленая колода
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51951
Амиржан КОСАНОВ: Крапленая колода
Отправлено: 15.06.25 - 10:18
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Необходимо законодательно утвердить положение о том, что уходящие с должности чиновники любого ранга (начиная от премьера и заканчивая сельским акимом) должны прилюдно отчитываться о своей деятельности на данном посту, и обязательно ответить на вопросы депутатов или журналистов, а не тихо-мирно покидать свой пост.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2393
Re: Амиржан КОСАНОВ: Крапленая колода
Отправлено: 15.06.25 - 10:18
#1
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"Но насколько они соответствуют интересам государства и отражают взгляды казахского народа, разделенного на три жуза?"
...
Взгляды других народов Казахстана этот господин предлагает вообще не брать во внимание?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8079
Re: Амиржан КОСАНОВ: Крапленая колода
Отправлено: 15.06.25 - 11:04
#2
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Цитата:
Skeptic:
этот господин


Мнение и суждения этого господина уже никого, во всяком случае у меня - уже НЕ ИНТЕРЕСНЫ.

Он, если он так любит аналогии с США, - ХРОМАЯ утка или сбитый лётчик.

Человек, который себя скомпромитировал ренегатским поведением, навряд ли уже должен появлятся в политическом публичном пространстве, если только его не вытащила та же АП ( а, у нас делается ВСЁ и ВСЯ только и только с её разрешения) с прицелом на выборы 2029 года или же может как всегда: - на очередные ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ выборы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45101
Re: Амиржан КОСАНОВ: Крапленая колода
Отправлено: 15.06.25 - 13:05
#3
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Цитата:
При Назарбаеве говорили о засилье его семьи и рода шапырашты.

Молчи лучше, они еще придут, не зря же Назарбаев заручился поддержкой нашего русского мира с Путиным.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2039
Re: Амиржан КОСАНОВ: Крапленая колода
Отправлено: 15.06.25 - 16:11
#4
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Цитата:
111:
Молчи лучше, они еще придут, не зря же Назарбаев заручился поддержкой нашего русского мира с Путиным.


.....Елбасы придёт порядок наведёт.....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2039
Re: Амиржан КОСАНОВ: Крапленая колода
Отправлено: 15.06.25 - 16:15
#5
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Цитата:
Skeptic:
Взгляды других народов Казахстана этот господин предлагает вообще не брать во внимание?


....он старенький да подзабыл про взгляды других народов будет моно страна...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18229
Re: Амиржан КОСАНОВ: Крапленая колода
Отправлено: 15.06.25 - 19:32
#6
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Цитата:
Но насколько они соответствуют интересам государства и отражают взгляды казахского народа, разделенного на три жуза?

Источник:


косанов что российским политологом заделался? только россияне с умной видой сидят и рассуждают что в казахстане все решения зависят от жузовости))) ну росссияне ладно они разбираются в политике иных стран как ежи в футболках но косанов то куда?

Цитата:
При Назарбаеве говорили о засилье его семьи и рода шапырашты.

Источник:


а токаев назеру кто оказался? сын или дедушка?)) везде семейка назера якобы сидела но приемником выбрал левого

Цитата:
Видимо, трудно было объяснить тотальное засилье во властных структурах уроженцев Алматы и Алматинской области, которые были из так называемого Старшего жуза, приходилось в анкетах скрывать исходные данные новых хозяев жизни.

Источник:


причем здесь жуз и отдельные шапараштинцы?
путин став президентом притащил за собой всех питерских
брежнев днепропетровских во власть тащил
сталин кавказцев
тоже с жузами как то связано?))

Цитата:
Что за безразмерный штат в администрации президента (АП)?

Источник:


вроде публиковали информацию что АП у нас имеет штат 1000 человек
больше чем в любом министерстве
а что делает это ап?
советы советует и отчеты собирает
больше ничего
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