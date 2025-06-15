Необходимо законодательно утвердить положение о том, что уходящие с должности чиновники любого ранга (начиная от премьера и заканчивая сельским акимом) должны прилюдно отчитываться о своей деятельности на данном посту, и обязательно ответить на вопросы депутатов или журналистов, а не тихо-мирно покидать свой пост. Читать новость
"Но насколько они соответствуют интересам государства и отражают взгляды казахского народа, разделенного на три жуза?" ... Взгляды других народов Казахстана этот господин предлагает вообще не брать во внимание?
Мнение и суждения этого господина уже никого, во всяком случае у меня - уже НЕ ИНТЕРЕСНЫ.
Он, если он так любит аналогии с США, - ХРОМАЯ утка или сбитый лётчик.
Человек, который себя скомпромитировал ренегатским поведением, навряд ли уже должен появлятся в политическом публичном пространстве, если только его не вытащила та же АП ( а, у нас делается ВСЁ и ВСЯ только и только с её разрешения) с прицелом на выборы 2029 года или же может как всегда: - на очередные ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ выборы.
косанов что российским политологом заделался? только россияне с умной видой сидят и рассуждают что в казахстане все решения зависят от жузовости))) ну росссияне ладно они разбираются в политике иных стран как ежи в футболках но косанов то куда?
Цитата:
При Назарбаеве говорили о засилье его семьи и рода шапырашты.
а токаев назеру кто оказался? сын или дедушка?)) везде семейка назера якобы сидела но приемником выбрал левого
Цитата:
Видимо, трудно было объяснить тотальное засилье во властных структурах уроженцев Алматы и Алматинской области, которые были из так называемого Старшего жуза, приходилось в анкетах скрывать исходные данные новых хозяев жизни.
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