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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 09:04
Цитата:
Примерно как Сумская область в Украине?
Я отнюдь не считаю Палестину и арабские страны белыми и пушистыми! И теократическое государство в Иране для меня нонсенс! Но нападать на другую страну, практически спровоцировав новую войну это хуже всего, что может быть!
Kairat stayer:
буферной
буферной
Примерно как Сумская область в Украине?
Я отнюдь не считаю Палестину и арабские страны белыми и пушистыми! И теократическое государство в Иране для меня нонсенс! Но нападать на другую страну, практически спровоцировав новую войну это хуже всего, что может быть!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 09:08
Цитата:
Примерно такие же аргументы приводят любители СВО! Прекрасные доводы у Вас и у них! Эти мне нравятся, поэтому можно закрыть глаза на всё! Тем более в противниках у них такие бяки, против них любые средства хороши!
Kairat stayer:
Противник напал, их оттеснили - называется буферной зоной!
Противник напал, их оттеснили - называется буферной зоной!
Примерно такие же аргументы приводят любители СВО! Прекрасные доводы у Вас и у них! Эти мне нравятся, поэтому можно закрыть глаза на всё! Тем более в противниках у них такие бяки, против них любые средства хороши!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 09:20
Цитата:
Да, в правильном направлении мысли вышли - это в современном мире называют буферной зоной. Но разница в том, что Россия напала на Украину, с вытекающими последствиями и ограничениями, касающихся введённых санкции и.т.д. А, на Израиль тоже соседи нападают, кстати их количество уменьшилось .
saba:
Примерно как Сумская область в Украине?
Примерно как Сумская область в Украине?
Да, в правильном направлении мысли вышли - это в современном мире называют буферной зоной. Но разница в том, что Россия напала на Украину, с вытекающими последствиями и ограничениями, касающихся введённых санкции и.т.д. А, на Израиль тоже соседи нападают, кстати их количество уменьшилось .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 09:23
Цитата:
В части касающейся Израиля, почему противникам не угомонится и жить в мире и согласии с соседом! Последний не нападал, а защищался и создавал буферные зоны.
saba:
Примерно такие же аргументы приводят любители СВО! Прекрасные доводы у Вас и у них! Эти мне нравятся, поэтому можно закрыть глаза на всё! Тем более в противниках у них такие бяки, против них любые средства хороши!
Примерно такие же аргументы приводят любители СВО! Прекрасные доводы у Вас и у них! Эти мне нравятся, поэтому можно закрыть глаза на всё! Тем более в противниках у них такие бяки, против них любые средства хороши!
В части касающейся Израиля, почему противникам не угомонится и жить в мире и согласии с соседом! Последний не нападал, а защищался и создавал буферные зоны.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 13:01
Вот это настоящая Спецоперация за три дня, Иран сдался, ну или вернее сдулся..
С хваленным то российским гомном особо не повоюешь..
С хваленным то российским гомном особо не повоюешь..
Y
(Полноправные пользователи)
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- 22.05.12
- Сообщений:
- 1700
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 18:11
Цитата:
Цитата:
а чего добился Израиль ?
что они ничего не могут сделать против гиперзвука
дырявый купол оказался.
еще ничего не закончилось.
111:
Цитата:
Иран сдался, ну или вернее сдулся..
а чего добился Израиль ?
что они ничего не могут сделать против гиперзвука
дырявый купол оказался.
еще ничего не закончилось.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16650
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 18:18
Цитата:
Ему без разницы. У него цель стоит приплести везде Россию.
YESNO:
еще ничего не закончилось.
еще ничего не закончилось.
Ему без разницы. У него цель стоит приплести везде Россию.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 19:28
Цитата:
Цитата:
Ну перегрузка то по любому будет, нет таких систем, которые сбивают на 100 процентов рои бомб, так уж бывает..
YESNO:
Цитата:
что они ничего не могут сделать против гиперзвука дырявый купол оказался.
Ну перегрузка то по любому будет, нет таких систем, которые сбивают на 100 процентов рои бомб, так уж бывает..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 19:31
Цитата:
Цитата:
Ничего не закончилось, но на колени опустили, кого надо, того убили точечными выстрелами.
А что еще надо?
И главное без особых потерь.
YESNO:
Цитата:
еще ничего не закончилось.
Ничего не закончилось, но на колени опустили, кого надо, того убили точечными выстрелами.
А что еще надо?
И главное без особых потерь.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 19:33
Цитата:
Вопрос только в размере буферной зоны! Как далеко она будет простираться для Израиля? Сначала буферная зона рядом с территорией страны, потом, когда буферная зона быстренько заселена поселенцами уже буферная зона рядом с буферной зоной и так до бесконечности? А евреев в мире очень много и не все ещё в Израиль переехали!
Kairat stayer:
Последний не нападал, а защищался и создавал буферные зоны.
Последний не нападал, а защищался и создавал буферные зоны.
Вопрос только в размере буферной зоны! Как далеко она будет простираться для Израиля? Сначала буферная зона рядом с территорией страны, потом, когда буферная зона быстренько заселена поселенцами уже буферная зона рядом с буферной зоной и так до бесконечности? А евреев в мире очень много и не все ещё в Израиль переехали!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 19:34
Цитата:
Цитата:
Ты уже запарил, везде наш русский мир суёшь.
Тебе Россия не нужна в отличии от меня, у которого гибнут племяши и еще воюют за Россию, за Путина.
Мне то особо она тоже не нужна, но моим сородичам русским она бесценна.
Vit:
Цитата:
разницы. У него цель стоит приплести везде Россию.
Ты уже запарил, везде наш русский мир суёшь.
Тебе Россия не нужна в отличии от меня, у которого гибнут племяши и еще воюют за Россию, за Путина.
Мне то особо она тоже не нужна, но моим сородичам русским она бесценна.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 19:41
Если Вам кажется что Израиль защищается, хорошо пусть так и будет, но нельзя ли защищаться на своей территории? Всем так понравилось защищаться на чужой, если Россия хоть у соседей себя защищает, то Израиль аж через страну маханул! А чего технологии позволяют, а Израиль, как выше упоминал Кайрат стайер страна высокотехнологичная, может себе позволить!
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