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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8090
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 09:04
#7171
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Цитата:
Kairat stayer:
буферной

Примерно как Сумская область в Украине?
Я отнюдь не считаю Палестину и арабские страны белыми и пушистыми! И теократическое государство в Иране для меня нонсенс! Но нападать на другую страну, практически спровоцировав новую войну это хуже всего, что может быть!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8090
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 09:08
#7172
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Цитата:
Kairat stayer:
Противник напал, их оттеснили - называется буферной зоной!

Примерно такие же аргументы приводят любители СВО! Прекрасные доводы у Вас и у них! Эти мне нравятся, поэтому можно закрыть глаза на всё! Тем более в противниках у них такие бяки, против них любые средства хороши!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7088
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 09:20
#7173
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Цитата:
saba:
Примерно как Сумская область в Украине?


Да, в правильном направлении мысли вышли - это в современном мире называют буферной зоной. Но разница в том, что Россия напала на Украину, с вытекающими последствиями и ограничениями, касающихся введённых санкции и.т.д. А, на Израиль тоже соседи нападают, кстати их количество уменьшилось 8-) 8-) 8-) .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7088
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 09:23
#7174
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Цитата:
saba:
Примерно такие же аргументы приводят любители СВО! Прекрасные доводы у Вас и у них! Эти мне нравятся, поэтому можно закрыть глаза на всё! Тем более в противниках у них такие бяки, против них любые средства хороши!


В части касающейся Израиля, почему противникам не угомонится и жить в мире и согласии с соседом! Последний не нападал, а защищался и создавал буферные зоны.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45101
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 13:01
#7175
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Вот это настоящая Спецоперация за три дня, Иран сдался, ну или вернее сдулся..
С хваленным то российским гомном особо не повоюешь..
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1700
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 18:11
#7176
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Цитата:
111:

Цитата:
Иран сдался, ну или вернее сдулся..


а чего добился Израиль ?
что они ничего не могут сделать против гиперзвука
дырявый купол оказался.
еще ничего не закончилось.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16650
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 18:18
#7177
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Цитата:
YESNO:
еще ничего не закончилось.

Ему без разницы. У него цель стоит приплести везде Россию.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45101
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 19:28
#7178
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Цитата:
YESNO:

Цитата:
что они ничего не могут сделать против гиперзвука дырявый купол оказался.

Ну перегрузка то по любому будет, нет таких систем, которые сбивают на 100 процентов рои бомб, так уж бывает..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45101
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 19:31
#7179
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Цитата:
YESNO:

Цитата:
еще ничего не закончилось.

Ничего не закончилось, но на колени опустили, кого надо, того убили точечными выстрелами.
А что еще надо?
И главное без особых потерь.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8090
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 19:33
#7180
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Цитата:
Kairat stayer:
Последний не нападал, а защищался и создавал буферные зоны.

Вопрос только в размере буферной зоны! Как далеко она будет простираться для Израиля? Сначала буферная зона рядом с территорией страны, потом, когда буферная зона быстренько заселена поселенцами уже буферная зона рядом с буферной зоной и так до бесконечности? А евреев в мире очень много и не все ещё в Израиль переехали!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45101
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 19:34
#7181
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Цитата:
Vit:

Цитата:
разницы. У него цель стоит приплести везде Россию.

Ты уже запарил, везде наш русский мир суёшь.
Тебе Россия не нужна в отличии от меня, у которого гибнут племяши и еще воюют за Россию, за Путина.
Мне то особо она тоже не нужна, но моим сородичам русским она бесценна.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8090
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 19:41
#7182
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Если Вам кажется что Израиль защищается, хорошо пусть так и будет, но нельзя ли защищаться на своей территории? Всем так понравилось защищаться на чужой, если Россия хоть у соседей себя защищает, то Израиль аж через страну маханул! А чего технологии позволяют, а Израиль, как выше упоминал Кайрат стайер страна высокотехнологичная, может себе позволить!
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