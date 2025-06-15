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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27949
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 05:55
#7156
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Всех русофобов - с праздником :lol:

Цитата:
После многолетних раздумий власти Казахстана выбрали "Росатом" лидером консорциума по строительству новой АЭС. Заявка компании из РФ обошла предложения конкурентов из Китая, Франции и Южной Кореи.


DW
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8086
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 07:04
#7157
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Цитата:
maxsaf:

Они поделились, вторую АЭС Китай строить будет! Чисто политика, хотя лицо пытаются сохранить, судя по заявлениям внутренним! Типа финансирование за счёт России, в собственности казахстанской будет! Чисто с энергетической составляющей я только за, уже говорил об этом с самого начала, непонятно что будет со многими электронными компонентами управления которые у западных стран Россия закупала, да и турбины у Сименса тоже брали, скорее всего китайцы помогут.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8078
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 07:08
#7158
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Цитата:
maxsaf:
Всех русофобов - с праздником


С первого дня, как Токаев, обьявил о ЯКОБЫ конкурсе на строительство АЭС:- было понятно что построит Россия.
Вторую- Китай, а третью- США.

И овцы целы и главное:- волки- СЫТЫ.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7088
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 07:36
#7159
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Друзья, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, радости, добра, пусть удачным, светлым, солнечным, позитивным и активным будет этот день!

Цитата:
saba:
Я не большой спец по Ближнему Востоку, но как то несправедливо кажется, ООН выделила эти земли для двух государств Израиля и Палестины, а жирует простите за вульгарность только Израиль! А Вы палестинцев уже почему то джихадистами считаете, хотя они борются за своё священное право иметь своё государство и это право было подтверждено ООН неоднократно!



Уважаемый, вы, может и не спец по Ближнему Востоку, но зато искренне стараетесь это доказать в каждом своём посте! :lol: :lol: :lol: .
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8086
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 07:52
#7160
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Цитата:
Kairat stayer:
стараетесь это доказать в

Ну, то что я говорю это всё можно посмотреть и перепроверить, если считаете, что информация недостоверна! А собственные мысли деть никуда не могу, сами наружу лезут проклятые!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7088
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 07:55
#7161
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Цитата:
saba:
Как по моему Израиль и сам побомбить мастак или я не прав? И бомбил и чужие земли захватывал и наплевал на все резолюции ООН объявив Иерусалим своей столицей! Голанские высоты кем оккупированы уже лет 50 так?


Цитата:
saba:
Я не большой спец по Ближнему Востоку, но как то несправедливо кажется, ООН выделила эти земли для двух государств Израиля и Палестины, а жирует простите за вульгарность только Израиль! А Вы палестинцев уже почему то джихадистами считаете, хотя они борются за своё священное право иметь своё государство и это право было подтверждено ООН неоднократно!


По плану раздела ООН действительно предложила два государства в 1947 году. В дальнейшем арабские страны неоднократно нападали на Израиль. И каждый раз, когда проигрывали, потом возмущались, что у Израиля земли стало больше. Тут уже не ООН виноват, а география, необдуманные действия и плохая военная математика. А по поводу “жирует Израиль” - это сильно, передовые технологии, одним словом развиваются, выше вчера отмечал.

Про джихадистов - никто не говорит, что все палестинцы такие.

Если кто-то, нападает и бомбит, а им предлагают мирное сосуществование, то это уже не пацифизм (Верить, что проблемы между людьми и нациями можно и нужно решать без войны, методами дипломатии и другими ненасильственными методами), это мазохизм (Склонность получать удовольствие, испытывая боль, унижение или страдания, как физические, так и моральные) с элементами фейспалма (Движение рукой приложенной к лицу, для выражения разочарования, стыда, раздражения или смущения).

[Исправлено: Kairat stayer, 15.06.2025 - 08:58]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7088
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 08:06
#7162
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Цитата:
saba:
Ну, то что я говорю это всё можно посмотреть и перепроверить, если считаете, что информация недостоверна! А собственные мысли деть никуда не могу, сами наружу лезут проклятые!


Поэтично конечно - проклятые мысли сами наружу лезут, получается фильтрация не срабатывает. Лучше бы им посидеть в голове на карантине, до проверки фактами (Фактчекинг - проверка информации на правдивость, точность и достоверность), более-менее спецами по Ближнему Востоку! :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Kairat stayer, 15.06.2025 - 09:11]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8086
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 08:15
#7163
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Цитата:
Kairat stayer:

Я что то неточно указал?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8086
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 08:17
#7164
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У Израиля очень много пацифизма!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8086
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 08:18
#7165
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Цитата:
Kairat stayer:
до проверки фактами

Всё в открытом доступе, проверяйте!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8086
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 08:20
#7166
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Цитата:
Kairat stayer:
что у Израиля земли стало больше. Тут уже не ООН виноват, а география

Т.е Вы поддерживаете оккупацию Голанских высот?
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8086
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 08:24
#7167
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Насчёт " жирует", я простите не про уровень жизни и не про технологии, а как раз таки про землю! И Иерусалим должен был стать столицей , как Израиля, так и Палестины, но в одностороннем порядке Израиль объявил его своей столицей! Так сказать по праву сильного!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27949
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 08:32
#7168
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Цитата:
saba:
непонятно что будет со многими электронными компонентами

Вы сами купите себе, в чем проблема?))
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7088
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 08:37
#7169
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Цитата:
Kairat stayer:
Поэтично конечно - проклятые мысли сами наружу лезут, получается фильтрация не срабатывает. Лучше бы им посидеть в голове на карантине, до проверки фактами (Фактчекинг - проверка информации на правдивость, точность и достоверность), более-менее спецами по Ближнему Востоку!


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7088
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.06.25 - 08:39
#7170
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Цитата:
saba:
Т.е Вы поддерживаете оккупацию Голанских высот?


Противник напал, их оттеснили - называется буферной зоной!
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