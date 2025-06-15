Они поделились, вторую АЭС Китай строить будет! Чисто политика, хотя лицо пытаются сохранить, судя по заявлениям внутренним! Типа финансирование за счёт России, в собственности казахстанской будет! Чисто с энергетической составляющей я только за, уже говорил об этом с самого начала, непонятно что будет со многими электронными компонентами управления которые у западных стран Россия закупала, да и турбины у Сименса тоже брали, скорее всего китайцы помогут.
Друзья, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, радости, добра, пусть удачным, светлым, солнечным, позитивным и активным будет этот день!
Цитата:
saba: Я не большой спец по Ближнему Востоку, но как то несправедливо кажется, ООН выделила эти земли для двух государств Израиля и Палестины, а жирует простите за вульгарность только Израиль! А Вы палестинцев уже почему то джихадистами считаете, хотя они борются за своё священное право иметь своё государство и это право было подтверждено ООН неоднократно!
Уважаемый, вы, может и не спец по Ближнему Востоку, но зато искренне стараетесь это доказать в каждом своём посте! .
saba: Как по моему Израиль и сам побомбить мастак или я не прав? И бомбил и чужие земли захватывал и наплевал на все резолюции ООН объявив Иерусалим своей столицей! Голанские высоты кем оккупированы уже лет 50 так?
Цитата:
saba: Я не большой спец по Ближнему Востоку, но как то несправедливо кажется, ООН выделила эти земли для двух государств Израиля и Палестины, а жирует простите за вульгарность только Израиль! А Вы палестинцев уже почему то джихадистами считаете, хотя они борются за своё священное право иметь своё государство и это право было подтверждено ООН неоднократно!
По плану раздела ООН действительно предложила два государства в 1947 году. В дальнейшем арабские страны неоднократно нападали на Израиль. И каждый раз, когда проигрывали, потом возмущались, что у Израиля земли стало больше. Тут уже не ООН виноват, а география, необдуманные действия и плохая военная математика. А по поводу “жирует Израиль” - это сильно, передовые технологии, одним словом развиваются, выше вчера отмечал.
Про джихадистов - никто не говорит, что все палестинцы такие.
Если кто-то, нападает и бомбит, а им предлагают мирное сосуществование, то это уже не пацифизм (Верить, что проблемы между людьми и нациями можно и нужно решать без войны, методами дипломатии и другими ненасильственными методами), это мазохизм (Склонность получать удовольствие, испытывая боль, унижение или страдания, как физические, так и моральные) с элементами фейспалма (Движение рукой приложенной к лицу, для выражения разочарования, стыда, раздражения или смущения).
saba: Ну, то что я говорю это всё можно посмотреть и перепроверить, если считаете, что информация недостоверна! А собственные мысли деть никуда не могу, сами наружу лезут проклятые!
Поэтично конечно - проклятые мысли сами наружу лезут, получается фильтрация не срабатывает. Лучше бы им посидеть в голове на карантине, до проверки фактами (Фактчекинг - проверка информации на правдивость, точность и достоверность), более-менее спецами по Ближнему Востоку!
Насчёт " жирует", я простите не про уровень жизни и не про технологии, а как раз таки про землю! И Иерусалим должен был стать столицей , как Израиля, так и Палестины, но в одностороннем порядке Израиль объявил его своей столицей! Так сказать по праву сильного!
Kairat stayer: Поэтично конечно - проклятые мысли сами наружу лезут, получается фильтрация не срабатывает. Лучше бы им посидеть в голове на карантине, до проверки фактами (Фактчекинг - проверка информации на правдивость, точность и достоверность), более-менее спецами по Ближнему Востоку!
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