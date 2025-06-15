Отправлено: - 07:55

saba:

Как по моему Израиль и сам побомбить мастак или я не прав? И бомбил и чужие земли захватывал и наплевал на все резолюции ООН объявив Иерусалим своей столицей! Голанские высоты кем оккупированы уже лет 50 так?

saba:

Я не большой спец по Ближнему Востоку, но как то несправедливо кажется, ООН выделила эти земли для двух государств Израиля и Палестины, а жирует простите за вульгарность только Израиль! А Вы палестинцев уже почему то джихадистами считаете, хотя они борются за своё священное право иметь своё государство и это право было подтверждено ООН неоднократно!

[Исправлено: Kairat stayer, 15.06.2025 - 08:58]

Цитата:Цитата:По плану раздела ООН действительно предложила два государства в 1947 году. В дальнейшем арабские страны неоднократно нападали на Израиль. И каждый раз, когда проигрывали, потом возмущались, что у Израиля земли стало больше. Тут уже не ООН виноват, а география, необдуманные действия и плохая военная математика. А по поводу “жирует Израиль” - это сильно, передовые технологии, одним словом развиваются, выше вчера отмечал.Про джихадистов - никто не говорит, что все палестинцы такие.Если кто-то, нападает и бомбит, а им предлагают мирное сосуществование, то это уже не пацифизм (Верить, что проблемы между людьми и нациями можно и нужно решать без войны, методами дипломатии и другими ненасильственными методами), это мазохизм (Склонность получать удовольствие, испытывая боль, унижение или страдания, как физические, так и моральные) с элементами фейспалма (Движение рукой приложенной к лицу, для выражения разочарования, стыда, раздражения или смущения).