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- Важно отметить, что мы ищем ему семью без маленьких детей и без большого количества других животных. Максимум - одна кошечка или кот не старше 3 лет, - уточняет Наталья. - Коту идеально подойдет дом, где уже есть опыт общения с британцами или вообще с кошками.