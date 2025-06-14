saba: По большому счёту и у Израиля один только союзник США, конечно самый самый, но даже Япония извечный послевоенный союзник США выступила против агрессии Израиля!
Они доказали, что и сами могут проводить точечные военные операции. Ниже в видео мнение Савромата, который отмечает, что Турция, Саудовская Аравия тоже с осуждением выступили, однако возможно многие в этих странах радуются. Савромат говорит, что Израиль нанёс удары точечно, не били по нефтеперерабатывающим заводам, трубам и.т.д. чтобы не наносить вред мирным жителям.
Уши Трампа и тут торчат! Обама был вполне доволен ядерной сделкой с Ираном и весь остальной западный мир тоже, французы вовсю уже начали сотрудничество и тут явился Трамп и вышел из этой ядерной сделки!
saba: Безусловно доказали, только без поддержки США давно бы их сожрали и не подавились бы!
Очень свежий взгляд. Обычно говорят, что Израиль держится на технологиях, дисциплине и армейской выучке. Без поддержки США Израиль бы, наверное, давно растерялся от избытка нобелевских лауреатов и инновационных стартапов. А Иран, наверное, просто недооценённый светоч демократии, стабильности и гуманизма. Израиль как устойчивый остров демократии среди враждебного окружения умудряется выживать только потому, что у него есть "старший брат". Вероятно, история, наука и экономика просто фоновые шумы. На мой взгляд гопников на планете Земля достаточно развелось, если ещё и Иран к ним со своим ядреным оружием примкнётся, которое они разрабатывают, нет уж извольте!
Помнится диванные воины на форуме хоронили Израиль (09.10.2023 года), процитирую:
ОГПУ: В этот раз на государство Израиль может не уцелеть, очень сильно Путин закусился на них, может предложить что нибудь такое палестинцам что поможет им нанести израильтянам неприемлемый ущерб, по крайней мере Хамас сейчас это уже не "бандиты в тапках", ЦАХАЛ на собственном опыте увидит каково это когда твой противник плюс, минус равен тебе, тотального превосходства уже нет, в любом случае свысока плевать на Россию, помогать её врагам, передавать вооружения, сидя в безопасности не выйдет, Россия слишком большая, кто прав кто виноват история рассудит, так то конечно с симпатичными еврейками предпочтительнее дружить чем с бородатыми талибами, хамас и.т.д. ну не хотят же, а с талибами куча фото "Лавров и братья".
Тогда отмечал, процитирую самого себя:
Kairat stayer: Всегда поддерживал Израиль, напали признанные террористическими движение" Хамас", также "Талибан" хочет последним помочь. Талибан тоже мировым сообществом признана террористическим.
У Израиля есть ядерное оружие и передовое конвенциальное вооружение, кроме того США заверило, что предоставят им всю необходимую помощь.
В 1981 году Израиль провел успешную операцию Медведка 19, в считанные дни уничтожила своих врагов вооруженных советским вооружением. История наверняка повторится, на вооружении передовая авиация в том числе F 35, много спутников в режиме реального времени всё отслеживают.
Это не просто конфликт стран - это столкновение двух миров. Один строится на демократии, праве и свободе, другой - на диктатуре, страхе и подавлении. Израиль выживает не только "благодаря помощи", он стоит, потому что за ним народ - который умеет себя защищать и демократические ценности.
А я всё таки не люблю агрессоров! В данном случае Израиль так и поступил, как агрессор! И для меня такие теории, что одна страна имеет право напасть на другую , потому что она светоч демократии, а другая страна бяка не прокатывают совсем! Ещё и ах высокоточно ударили только по квартирам генералов, мы такие гуманные! А то что , вполне естественно с генералом живёт в этой квартире ещё те его семья, это что сопутствующие неизбежные потери?
saba: А я всё таки не люблю агрессоров! В данном случае Израиль так и поступил, как агрессор! И для меня такие теории, что одна страна имеет право напасть на другую , потому что она светоч демократии, а другая страна бяка не прокатывают совсем! Ещё и ах высокоточно ударили только по квартирам генералов, мы такие гуманные! А то что , вполне естественно с генералом живёт в этой квартире ещё те его семья, это что сопутствующие неизбежные потери?
Вы сегодня, всё больше смахиваете на диванного Наполеона. На самом деле всё просто: одна сторона всегда «светоч демократии» (ну, потому что так удобнее), вторая - «бяка» и всё делится на чёрное и белое, как в мультиках при Советах.
Правильно генералы, конечно, не живут в пустых квартирах, где из живых существ только фикусы и портреты предков, у них есть семьи. Получается по вашей логике, в ответ на ракетные обстрелы городов не стоит никому отвечать, а нужно послать открытки с сердечками и подписать или говорить как кот Леопольд: Ребята, давайте жить дружно! Особенно если ты страна, от которой по умолчанию цивилизованные страны требуют быть гуманнее всех. Даже, если и обороняться, то желательно тихо, без жертв.
Эти генералы ранее давали приказы бомбить Израиль - хезболле, хамас, хуситам (Йемен), исламскому джихаду в Палестине, сирийским проиранским шиитским ополчениям, иракской шиитской милиции (Катаиб Хезболла, Асайб Ахль аль-Хак и другие, которые используются как проиранский инструмент влияния в Ираке).
Как по моему Израиль и сам побомбить мастак или я не прав? И бомбил и чужие земли захватывал и наплевал на все резолюции ООН объявив Иерусалим своей столицей! Голанские высоты кем оккупированы уже лет 50 так?
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