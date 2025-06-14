Отправлено: - 21:14

saba:

А я всё таки не люблю агрессоров! В данном случае Израиль так и поступил, как агрессор! И для меня такие теории, что одна страна имеет право напасть на другую , потому что она светоч демократии, а другая страна бяка не прокатывают совсем!

Ещё и ах высокоточно ударили только по квартирам генералов, мы такие гуманные! А то что , вполне естественно с генералом живёт в этой квартире ещё те его семья, это что сопутствующие неизбежные потери?

[Исправлено: Kairat stayer, 14.06.2025 - 22:35]

Цитата:Вы сегодня, всё больше смахиваете на диванного Наполеона. На самом деле всё просто: одна сторона всегда «светоч демократии» (ну, потому что так удобнее), вторая - «бяка» и всё делится на чёрное и белое, как в мультиках при Советах.Правильно генералы, конечно, не живут в пустых квартирах, где из живых существ только фикусы и портреты предков, у них есть семьи. Получается по вашей логике, в ответ на ракетные обстрелы городов не стоит никому отвечать, а нужно послать открытки с сердечками и подписать или говорить как кот Леопольд: Ребята, давайте жить дружно! Особенно если ты страна, от которой по умолчанию цивилизованные страны требуют быть гуманнее всех. Даже, если и обороняться, то желательно тихо, без жертв.Эти генералы ранее давали приказы бомбить Израиль - хезболле, хамас, хуситам (Йемен), исламскому джихаду в Палестине, сирийским проиранским шиитским ополчениям, иракской шиитской милиции (Катаиб Хезболла, Асайб Ахль аль-Хак и другие, которые используются как проиранский инструмент влияния в Ираке).