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≡ Николай ГИНЬЯТОВ: По бумажкам от ТОО «АБЗ плюс» – битум рекой, а по факту – туман густой
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51947
Николай ГИНЬЯТОВ: По бумажкам от ТОО «АБЗ плюс» – битум рекой, а по факту – туман густой
Отправлено: 14.06.25 - 16:27
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Деньги, а это каждый раз сотни и сотни миллионов, иногда и полмиллиарда разом, поступают от АО «НК «ҚазАвтоЖол» в адрес ТОО «АБЗ плюс». И в ряде случаев день в день подписываются акты приёмки материалов с их замерами на площадке ответственного хранения. Совпадение?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
925
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: По бумажкам от ТОО «АБЗ плюс» – битум...
Отправлено: 14.06.25 - 16:27
#1
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Надо автору обращаться со всеми выкладками в Министерство национальной экономики или прямо Президенту, чтобы проверили и раз навсегда решили проблему "маке, саке" и куда дели бюджетные деньги! Никакого контроля, не говоря об ответственности со стороны государственных контролирующих и карающих органов нет! Выходит верхи не хотят выполнять законы, а низы требуют справедливости, но никак добиться не могут!
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EvilWizard
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
182
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: По бумажкам от ТОО «АБЗ плюс» – битум...
Отправлено: 14.06.25 - 17:33
#2
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Цитата:
абике:
Надо автору обращаться


Смею заметить, что это нужно не только автору, а ещё точнее будет так: лично автору оно вообще ничего не нужно.

Автор специально публикует несколько месяцев "выкладки", чтобы заинтересовать небезразличных лиц и побудить их по мере сил тоже принять деятельное участие (ни направлением обращений в госорганы, так хоть может подключением специалистов к диалогу, может что-то упускается).

Но увы, у нас ничего не меняется - болото оно и есть болото :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7602
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: По бумажкам от ТОО «АБЗ плюс» – битум...
Отправлено: 14.06.25 - 19:49
#3
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Я крайне возмущен, с меня за поездку Рудный -костанай и обратно, сняли деньги, небольшие (80 тенге в одну сторону),однако в этот день и народный банк за обслуживание карточки,и так по мелочи общипали мои сбережения. Я бы не возмутился,если бы дорога была бы идеальной и за каждую транзакцию банкир имеет 1%. Совсем совести нет ни у кого...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8077
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: По бумажкам от ТОО «АБЗ плюс» – битум...
Отправлено: 14.06.25 - 20:47
#4
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Цитата:
абике:
прямо Президенту, чтобы проверили и раз навсегда решили проблему "маке, саке" и куда дели бюджетные деньги! Н


А, вы где живёте: - В Казахстане или в какой то демократической стране с устоявшей правовой и самое главное ДЕЙСТВУЮЩЕЙ системой антикоррупционных сдержек и противовесов?

Хорошо что он печатает свои матералы в провинциальной газете, которую астанинские левобережные небожители вряд ли читают.

Если бы ОНИ читали, то судьба Гиньятова повторила бы судьбу министра Биртанова ( кстати как бы одного из лучших министров здравоохранения - так считают его коллеги по медицине) который создал единую интеграционную систему учёта ВСЕГО и ВСЯ в казахской медицине и самое главное: - КТО и КАК делает многоМИЛЛИАРДНЫЕ бабки на ОСМС- и за это некие АГАШКИ элеменарно ПОСАДИЛИ его в тюрьму, что бы остальным было неповадно.
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