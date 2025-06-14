Отправлено: - 20:47

абике:

прямо Президенту, чтобы проверили и раз навсегда решили проблему "маке, саке" и куда дели бюджетные деньги! Н

Цитата:А, вы где живёте: - В Казахстане или в какой то демократической стране с устоявшей правовой и самое главное ДЕЙСТВУЮЩЕЙ системой антикоррупционных сдержек и противовесов?Хорошо что он печатает свои матералы в провинциальной газете, которую астанинские левобережные небожители вряд ли читают.Если бы ОНИ читали, то судьба Гиньятова повторила бы судьбу министра Биртанова ( кстати как бы одного из лучших министров здравоохранения - так считают его коллеги по медицине) который создал единую интеграционную систему учёта ВСЕГО и ВСЯ в казахской медицине и самое главное: - КТО и КАК делает многоМИЛЛИАРДНЫЕ бабки на ОСМС- и за это некие АГАШКИ элеменарно ПОСАДИЛИ его в тюрьму, что бы остальным было неповадно.