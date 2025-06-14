saba: По большому счёту и у Израиля один только союзник США, конечно самый самый, но даже Япония извечный послевоенный союзник США выступила против агрессии Израиля!
Они доказали, что и сами могут проводить точечные военные операции. Ниже в видео мнение Савромата, который отмечает, что Турция, Саудовская Аравия тоже с осуждением выступили, однако возможно многие в этих странах радуются. Савромат говорит, что Израиль нанёс удары точечно, не били по нефтеперерабатывающим заводам, трубам и.т.д. чтобы не наносить вред мирным жителям.
Уши Трампа и тут торчат! Обама был вполне доволен ядерной сделкой с Ираном и весь остальной западный мир тоже, французы вовсю уже начали сотрудничество и тут явился Трамп и вышел из этой ядерной сделки!
saba: Безусловно доказали, только без поддержки США давно бы их сожрали и не подавились бы!
Очень свежий взгляд. Обычно говорят, что Израиль держится на технологиях, дисциплине и армейской выучке. Без поддержки США Израиль бы, наверное, давно растерялся от избытка нобелевских лауреатов и инновационных стартапов. А Иран, наверное, просто недооценённый светоч демократии, стабильности и гуманизма. Израиль как устойчивый остров демократии среди враждебного окружения умудряется выживать только потому, что у него есть "старший брат". Вероятно, история, наука и экономика просто фоновые шумы. На мой взгляд гопников на планете Земля достаточно развелось, если ещё и Иран к ним со своим ядреным оружием примкнётся, которое они разрабатывают, нет уж извольте!
Помнится диванные воины на форуме хоронили Израиль (09.10.2023 года), процитирую:
ОГПУ: В этот раз на государство Израиль может не уцелеть, очень сильно Путин закусился на них, может предложить что нибудь такое палестинцам что поможет им нанести израильтянам неприемлемый ущерб, по крайней мере Хамас сейчас это уже не "бандиты в тапках", ЦАХАЛ на собственном опыте увидит каково это когда твой противник плюс, минус равен тебе, тотального превосходства уже нет, в любом случае свысока плевать на Россию, помогать её врагам, передавать вооружения, сидя в безопасности не выйдет, Россия слишком большая, кто прав кто виноват история рассудит, так то конечно с симпатичными еврейками предпочтительнее дружить чем с бородатыми талибами, хамас и.т.д. ну не хотят же, а с талибами куча фото "Лавров и братья".
Тогда отмечал, процитирую самого себя:
Kairat stayer: Всегда поддерживал Израиль, напали признанные террористическими движение" Хамас", также "Талибан" хочет последним помочь. Талибан тоже мировым сообществом признана террористическим.
У Израиля есть ядерное оружие и передовое конвенциальное вооружение, кроме того США заверило, что предоставят им всю необходимую помощь.
В 1981 году Израиль провел успешную операцию Медведка 19, в считанные дни уничтожила своих врагов вооруженных советским вооружением. История наверняка повторится, на вооружении передовая авиация в том числе F 35, много спутников в режиме реального времени всё отслеживают.
Это не просто конфликт стран - это столкновение двух миров. Один строится на демократии, праве и свободе, другой - на диктатуре, страхе и подавлении. Израиль выживает не только "благодаря помощи", он стоит, потому что за ним народ - который умеет себя защищать и демократические ценности.
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